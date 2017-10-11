Федерация выделила 272 млн рублей на туризм в южной Карелии

Петрозаводск, , 17:56 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в региональный закон о бюджете на текущий и два последующих года, которыми, в частности, на создание туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия» дополнительно выделяются 292 миллиона рублей. Из них 272 миллиона — это федеральные ассигнования. Об этом 11 октября сообщили в минфине Карелии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, кластер «Южная Карелия» вместе с другим крупным туристическим проектом, «Беломорскими петроглифами», прописан в федеральной целевой программе развития региона до 2020 года. Предполагается, что государство к столетию республики Карелия (которое наступит как раз в 2020 году) помогает предпринимателям с инфраструктурой и дает налоговые послабления, а те создают туристические объекты: гостиницы, кемпинги, центры отдыха и объекты показа.

Около полусотни инфраструктурных объектов уже работают, более 70-ти находятся в стадии строительства. Общая сумма финансирования кластера составляет 2,7 миллиарда рублей. Из них инвесторы вложили 1,9 миллиарда, 660 миллионов — федеральный бюджет, еще 160 миллионов — республиканский.

В целом кластер представляет собой сеть центров туристической активности, находящихся в паре часов пути друг от друга. Это 10 туристических центров в пяти районах республики: Лахденпохском, Сортавальском, Питкярантском, Олонецком и Прионежском. Кластер включает в себя такие популярные места, как горный парк «Рускеала» недалеко от города Сортавала и 18-метровый водопад Белые мосты в Питкярантском районе республики.

До 2025 года в «Южную Карелию» планируют вложить больше 5 миллиардов рублей. Предполагается, что благодаря «Южной Карелии» ежегодный поток туристов в регионе увеличится на четверть миллиона человек, будет создано 789 новых рабочих мест.