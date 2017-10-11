В Ивановской области пособие на третьего ребенка получают 4157 семей

Иваново, , 17:33 — REGNUM Правительство Российской Федерации распределило дополнительные субсидии регионам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего или последующих детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. размер дополнительной субсидии Ивановской области составил 1,3 млн рублей.

Как сообщили в региональном департаменте социальной защиты населения, в целом на предоставление ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей с учетом дополнительной федеральной субсидии на 2017 год предусмотрено 428 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета — 208,9 млн рублей, из средств областного бюджета — 219,1 млн рублей.

В 2017 году ежемесячная выплата предоставляется 4157 семьям Ивановского региона.

Напомним, ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей. Ее размер в текущем году составляет 9506 рублей. Право на выплату имеют семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, утвержденный Росстатом (в настоящее время — 22 560,10 рублей). Выплата осуществляется ежемесячно до достижения ребенком возраста трех лет.