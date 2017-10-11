Движение в центре Москвы перекроют из-за парада-карнавала студентов

Москва, , 17:32 — REGNUM Движение автотранспорта по ряду центральных улиц Москвы будет ограничено в предстоящие выходные, 13−14 октября. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как уточняется, ограничения будут введены в связи с проведением парада-карнавала студентов, посвящённого XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов.

В частности, с 06:00 13 октября до 18:00 14 октября будут частично перекрыты улицы Варварка и Ильинка, Ипатьевский, Никольский и Рыбный переулки, а также площадь Васильевский Спуск.

14 октября в период с 6:00 до 19:00 будут перекрываться Москворецкая, Кремлёвская, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные, Соймоновский проезд, улицы Ленивка, Лужники, Тимура Фрунзе, а также 1-я, 2-я и 3-я Фрунзенские.

В этот же отрезок времени будут частично перекрыты Крымский проезд, улица Хамовнический Вал, а также Турчанинов, Хилков, Коробейников, Курсовой, 1-й Зачатьевский и 3-й Обыденский переулки.

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