Наследие беречь молодым: в Казани завершился фестиваль «Золото тюрков»

Казань, , 18:52 — REGNUM 9 октября в Казани завершился II Всероссийский форум молодежи «Золото тюрков». В мероприятии приняли участие 150 активистов из 14 регионов России.

Участники подготовили 47 социальных проектов по сохранению наследия тюркских народов. Лучшими стали проекты Наргиз Айтугановой, Полины Глушковой, Василия Кузьмина, Динары Испаевой и Эльвины Сеитовой. Еще четыре участника получили награды специальных номинаций — «Социальная инициатива в работе с детьми», «Максимальный охват аудитории», «Масштабная консолидация в сети Интернет» и «Творческий подход к разрешению конфликтов».

Проекты представляют различные стороны культурной и социальной жизни тюркских народов: от разрешения конфликтных ситуаций при помощи экспериментальных театральных постановок до создания масштабного портала тюркских сёл России.

Победителей объявили руководитель ФАДН России Игорь Баринов, заместитель Губернатора Кемеровской области Елена Пахомова и вице-губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Оренбургской области Вера Баширова.

Организаторы отметили, что проекты-победители будут рекомендованы регионам для реализации.

«Уверен, что форум стал эффективной площадкой для молодежных тюркских сообществ, вы приобрели полезный опыт и обменялись идеями, — обратился к участникам президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. — Несомненно, каждый из вас может многое сделать для своего народа и развития в целом нашей страны».

Помимо активистов, в форуме приняли участие около двадцати спикеров, команда тренеров и волонтеры. Среди гостей мероприятия — космонавт Сергей Ревин, актриса и телеведущая Ольга Спиркина, депутат и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, продюсеры Лина Арифуллина и Петр Плосков, команда «КАМАЗ-Мастер», руководители ФАДН России и другие.

«Ребята очень любознательные, внимательно слушали мой рассказ о том, чем мы занимаемся на борту международной космической станции. Ну и судя по тем вопросам, которые задавались после моего выступления, можно понять, что ребятам по-настоящему было интересно узнать о нашей работе, о наших космических, в частности «лунных» планах», — поделился Сергей Ревин.

Николай Валуев дал активистам мастер-класс по футгольфу — симбиозу футбола и гольфа. Он также принял участие в турнире, победителем которого стала команда из Татарии.

«Важно, что ребята создали интернациональные команды, в которые вошли не только парни, но и девушки. Причем девушки даже в большей степени себя проявили с точки зрения точности», — отметил Валуев.

Помимо интересных встреч, для участников форума была организована широкая образовательная программа. Например, активисты посетили мастер-классы по продюсированию социальных проектов, которые провели куратор детских и социальных программ АНО «Архполис» Екатерина Мелихова, член правления Лиги хостелов Роман Сабиржанов и президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов.

Напомним, II Всероссийский форум молодежи «Золото тюрков» прошел с 5 по 9 октября. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке правительства Татарии.

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