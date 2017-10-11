Из России во Францию: Золотая Орда, наркозависимость и роботы-андроиды

Канны, Франция, , 17:44 — REGNUM На международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM в рамках «Российской революции контента» 17 октября состоится премьера сериалов «Золотая Орда», «Бывшие» и «Лучше, чем люди».

«Золотая Орда» — историческая мелодрама, повествующая об эпохе татаро-монгольского ига на Руси. Сериал совместно создан компаниями «Амедиа Продакшн» и «Марс Медиа» для Первого канала. Главные роли в нем исполнили Александр Устюгов, Юлия Пересильд и другие.

«Золотая Орда» — это большое кино по масштабу съемок, невероятно сильное по напряжению и драматургии. Поэтому мы рассчитываем на высокий интерес к проекту со стороны международных партнеров», — отметила директор по продажам кинокомпании «Марс Медиа» Юлия Филимонова.

Как сообщила генеральный продюсер «Амедиа Продакшн» Нелли Яралова, проект и в самом деле заинтересовал международных дистрибьюторов. Свой выбор производители остановили на компании Global Agency, которая обеспечила успех мировых продаж таких сериалов, как «Великолепный век» и «Екатерина».

Также на выставке представят сериалы «Бывшие» и «Лучше, чем люди». Официальным дистрибьютором проектов стала компания All Media.

Сериал «Бывшие» рассказывает о нелегком пути наркозависимой девушки к выздоровлению и любви. Главные роли в нем сыграли Любовь Аксенова и Денис Шведов. Сериал произведен МИМ по заказу Yellow, Black and White для Первого канала.

«Лучше, чем люди» уже был представлен международным профессионалам. Проект вышел в финал международного конкурса MIPDrama Screenings в рамках MIPTV и был отобран в программу «Международная панорама» фестиваля сериалов Series Mania.

Сериал рассказывает о недалеком будущем, где роботы-андроиды стали неотъемлемой частью жизни. Главные роли исполнили Паулина Андреева и Кирилл Кяро. Проект произведен Yellow, Black and White и Sputnik Vostok Production для Первого канала.

В России показ сериалов начнется этой осенью на онлайн-платформе START, которую запускает продюсерская компания Yellow, Black and White.

Рынок аудиовизуального контента MIPCOM пройдет с 16 по 19 октября в Каннах. В специальную программу выставки войдет «Российская революция контентов», на которой будут представлены проекты, посвященные революционным изменениям в российском визуальном и аудиоконтенте.

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