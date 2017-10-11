Оренбуржье признано победителем конкурса «Дороги России – 2017»

Оренбург, , 17:12 — REGNUM По итогам всероссийского конкурса Оренбургская область стала победителем в номинации «Проект года» за организацию деятельности проектного офиса по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Данная программа направлена на обеспечение безопасного, качественного и эффективного транспортного обслуживания городских агломераций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

Согласно графику все программные мероприятия по ремонту и строительству новых дорог в пределах Оренбургской агломерации будут завершены до конца октября этого года. В нормативное состояние приведут почти 140 км автодорог, а также прилегающую к ним инфраструктуру — тротуары, ограждения, светофоры и другие объекты. На сегодня степень выполнения работ составляет более 90%.

Традиционно организаторами конкурса выступают Общероссийское отраслевое объединение работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» и Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

«Для нас очень значимо, что темпы, набранные в Оренбургской области при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», высоко оценили на федеральном уровне, но самое главное, чтобы проведенные дорожные работы по достоинству оценили оренбуржцы, которые по этим дорогам ездят», — подчеркнул министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин.

Он также отметил, что программа 2017 года практически выполнена. Впереди масштабная работа по дальнейшему обустройству дорожной сети Оренбургской агломерации области. Приоритетный проект рассчитан до 2025 года, а его реализация находится на личном контроле председателя проектного офиса — губернатора Оренбургской области Юрия Берга.