Оренбуржье на франкфуртской ярмарке: «Read Russia / Читай Россию»

Оренбург, , 17:09 — REGNUM Оренбургскую область на 69-й франкфуртской книжной ярмарке в Германии вновь представляет Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева и Оренбургский благотворительный фонд «Евразия». Во Франкфурте-на-Майне оренбуржцы проведут сразу три мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.

В первый день работы ярмарки, 11 октября, на российском национальном стенде запланировано представление четырех книг, посвященных одному из двух организаторов мюнхенской группы Сопротивления «Белая роза» святому русского православия Александру Шморелю. Напомним, что в 2017 году исполнилось 100 лет со дня рождения героя-антифашиста оренбуржца Александра Шмореля, и вышли посвященные ему книги.

«Святой Александр Мюнхенский» — книга Игоря Храмова, издана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России». О своем дяде написала книгу племянница Александра Шмореля Алекса Буш. Впервые она рассказывает о том, что Александр занимался переводами русской классической литературы на немецкий, используя при этом навыки стенографии. В книге приводится ряд не публиковавшихся ранее фотографий, в том числе и оренбургского периода жизни семьи Шморелей. Второе издание романа «Такое голубое небо в феврале» представит Ютта Шуберт. Год назад она была гостьей Дней немецкой культуры в Оренбурге. Книга Елены Перекрестов — первая биография Александра Шмореля, изданная на английском языке, вышла в Соединенных Штатах Америки.

Фонд «Евразия» в рамках книжной ярмарки покажет на российском стенде документальный фильм кинокомпании «Созвездие кино» и продюсерского центра Вадима Асланяна «Противостояние «Белой розы». Во встрече принимают участие секретарь Германской епархии Русской православной церкви за рубежом протоиерей Николай Артемов, член Правления фонда «Белая роза» из Мюнхена Винфрид Фогель, председатель общества «ОТМА» из Раунхайма Александра Ранг, по чьей инициативе в мае этого года в этом городе в федеральной земле Гессен появилась площадь имени Александра Шмореля. В этой же связи 15 октября в этом городе фонд «Евразия» проведет кинопоказ об Александре Шмореле.

13 октября Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева представит во Франкфурте-на-Майне книгу Юлиана Семенова «Дипломатический агент». В презентации примут участие дочь известного писателя, журналиста и драматурга Ольга Семенова и главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.

Российский стенд со слоганом «Read Russia / Читай Россию» разместится на книжной ярмарке на площади более 150 кв. метров. На нем будет представлено порядка 800 книг от более чем 50 издательств (классика и современные произведения, труды по филологии и русскому языку, истории и географии России, детская и юношеская литература, художественные издания). Вдова первого президента России Бориса Ельцина оренбурженка Наина Ельцина познакомит посетителей с мемуарами «Личная жизнь», министр культуры РФ и писатель Владимир Мединский — со своими книгами на историческую тематику, журналистка Фекла Толстая — с проектом «Живые страницы», посвященным творчеству Льва Толстого. В программе российского стенда значатся и встречи со Львом Данилкиным — автором биографий Юрия Гагарина и Владимира Ленина в серии «Жизнь замечательных людей», недавно встречавшимся с оренбургскими читателями в рамках проекта «Стенограффия».