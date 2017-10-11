В Оренбурге городское благоустройство под губернаторским контролем

Оренбург, , 17:08 — REGNUM В Оренбурге приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется активными темпами. Такой вывод сделал губернатор Юрий Берг во время инспекторской проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Стоит отметить, на формирование комфортной городской среды в Оренбуржье в 2017 году направлено более 600 млн рублей: 360,2 млн рублей из федерального и 240,2 млн рублей из областного бюджетов

Первое знаковое место, которое посетил глава региона в областном центре, — набережная реки Урал. Это не только любимое место отдыха горожан, но и визитная карточка Оренбурга. Именно набережную жители выбрали в качестве ключевой территории города, нуждающейся в благоустройстве. Юрий Берг проверил качество выполняемых работ, обратил внимание подрядчиков на чёткое соблюдение сроков их проведения.

«Сегодня уже ясно, что Оренбург вошёл во второй этап программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год. А этот участок работ необходимо сделать до 1 ноября», — сказал глава региона. Он также обратил внимание на то, что в областном центре делают практически новую набережную, и пока идёт такая масштабная реконструкция, нужно поменять деревья.

В настоящий момент на объекте (спуск к реке Урал) завершается демонтаж старых конструкций. Вместе с этим ведутся общестроительные монолитные бетонные работы, включающие в себя монтаж бетонных блоков и заливку монолитным бетоном. Строители делают пролёты между ступенями и готовятся к монтажу лестничных пролётов.

Особое внимание уделяется восстановлению верхней полукруглой части спуска — грота. Строителями уже выполнено два подготовительных слоя под рустованную штукатурку. Вместе с гротом идёт и реставрация знаменитой колоннады. Глава региона отметил, что это только начало масштабной реконструкции.

Продолжаются в Оренбурге работы и по устройству сквера имени Героя России Александр Прохоренко, где ему будет установлен памятник. Все работы ведутся в соответствии с графиком. Здесь глава региона также обратил особое внимание на благоустройство территории:

«В этом сквере будут расти деревья особо ценных пород. На открытии памятника Герою России Александру Прохоренко 4 ноября, в День народного единства, мы здесь высадим порядка 200 деревьев, в том числе голубые ели высотой три метра».

На сегодняшний день в сквере завершены наиболее трудоёмкие — бетонные работы. Сам памятник тоже практически готов. Идёт благоустройство прилегающей территории. Сквер обещает быть одним из самых красивых мест для прогулок и отдыха в Оренбурге.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Оренбурге также идёт реконструкция пяти дворовых пространств. Каждый день жители наблюдают масштабные изменения своих дворовых территорий. Юрий Берг посетил две из них на улицах Новая и Липовая. В настоящее время во всех пяти дворах завершены демонтажные работы, и на разных стадиях выполнения идет благоустройство детских игровых площадок, тротуаров, асфальтирование, устройство парковок, подготовка оснований под покрытия — резиновые и асфальтобетонные, выполняются работы по укладке тротуарной плитки. Поставка и монтаж игрового оборудования планируется с 1 по 25 октября.

Кроме того, Юрий Берг осмотрел строительство новой шестиполосной автомагистрали «Северный проезд» и проверил ход работ по возведению школы на 1135 мест в 19-м микрорайоне Оренбурга. Это учебное заведение, а также школа в соседнем, 20-м микрорайоне будут сданы в эксплуатацию уже в конце 2017 года.

«Школа в этом густонаселенном микрорайоне необходима, она позволит разгрузить соседние образовательные учреждения. По плану учебное заведение должны сдать 1 ноября, и к этой дате школа будет готова», — сказал губернатор.

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