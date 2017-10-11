Число абортов в России за 5 лет сократилось на 26%

Москва, , 09:44 — REGNUM В России отмечается позитивная динамика снижения количества абортов. За пять лет их число сократилось на 26,4%. Об этом заявила начальник отдела охраны репродуктивного здоровья и внедрения эффективной акушерско-гинекологической помощи департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Гусева, предает «Медвестник».

Из общего числа абортов на долю по желанию женщины приходится менее 60%, отметила эксперт. В 2016 году этот показатель составил 55%, то есть более 40% составляют самопроизвольные аборты, искусственное прерывание беременности по медицинским, социальным показаниям, неуточненные аборты, криминальные и так далее.

«В основном снижение абортов происходит за счет сокращения числа абортов по желанию женщины», — отметила медик.

Число таких абортов, по словам Гусевой, за последние пять лет уменьшилось почти на 42% и в 2016 году зарегистрировано 376 тысяч 253 аборта по желанию женщины.

Также последние пять лет в два раза снизилось число абортов среди девушек-подростков 15−17 лет. Если в 2012 году было 13 тыс. 700. абортов, в 2016 году — 6,5 тыс. Снижение на более чем 7 тысяч», — привела цифры представитель Минздрава РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (78%) считают, что планирование детей в семье должно быть осознанным поведением и реализовываться с помощью современных методов контрацепции.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 25 млн женщин ежегодно прибегают к «подпольным» абортам.

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