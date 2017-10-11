Толчок сверху: Росимуществу дан срок для передачи памятника Оренбуржью

Оренбург, , 09:41 — REGNUM Дело относительно легендарного здания, расположенного в Оренбурге и являющегося памятником федерального значения, должно начать активное движение. Толчком для такой активности стала встреча губернатора Юрия Берга с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. На ней глава региона поднял такой актуальный вопрос, как плачевное состояние здания и бессилие местной власти, которая не может приводить в порядок объект культурного наследия, пока право собственности не оформлено должным образом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я показал всю папку, переписку, наверное, с 2010 года. Всё показал, рассказал. Более того, привёз с собой фотоальбом, чторбы показать что там происходит сегодня. Объяснил. И он (Дмитрий Медведев) возмутился, что так долго это всё решаются. Есть его распоряжение руководителю Росимушщества решить в течение двух недель вопрос. Это уже пошло к исполнению», — сказал Берг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних лет в Оренбурге политики, чиновники, неравнодушные горожане бьют тревогу по поводу состояния памятника федерального значения — здания по ул. Советской, 1. Напомним, что дом имеет богатую историю. Кирпичное многоэтажное здание расположено в историческом ядре города возле реки Урал. Построено в 1871—1874 гг. на месте дома, где с основания города жили оренбургские губернаторы, а с начала XIX века размещалось военно-сиротское отделение, преобразованное затем в школу военных кантонистов. Последняя развилась в военно-начальную школу и затем была преобразована в военную гимназию.

После революции здание приспособили под жилые помещения коммунального заселения. В годы Великой Отечественной войны в здании разместилась эвакуированная школа боя, затем ставшая Оренбургским высшим авиационным училищем, где в 1955—1957 гг. учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин. В конце ХХ века училище было расформировано.

В настоящее время часть здания находится в муниципальной собственности города и является жилой, часть дома находится в частной собственности, ещё часть — в федеральной. Последняя пребывает в заброшенном состоянии. Если фасаду объекта культурного наследия, который выходит на главную пешеходную улицу стараются придавать товарный вид, то за фасадом скрывается удручающая картина.

Читайте также: В Оренбурге здание училища, где учился Гагарин, в аварийном состоянии

Стоит отметить, что положение усугубил пожар, который был в 2016 году. По данным полиции, в заброшенный сектор дома проникли подростки. Они срывали и жгли обои. Из-за пожара и при ликвидации его последствий сильно пострадала и жилая часть строения. Ряд жильцов пришлось переселить. Сейчас городская власть предложила погорельцам материальную помощь на приобретение нового жилья.

Читайте также: Легендарный дом в Оренбурге: планы властей и ожидания жильцов

Вместе с тем, напомним, что после пожара из областного бюджета на ремонт дома выделялось 60 млн рублей. Однако деньги не были полностью освоены, поскольку строители столкнулись с проблемой при латании кровли и пришли к выводу, что ремонт надо делать во всём здании, но на это нет полномочий, поскольку у многоэтажки несколько собственников.

Регион обратился в федеральный центр с просьбой передать Оренбуржью на баланс федеральную часть. В 2017 году Росимущество включило здание в прогнозный план приватизации, но впоследствии вопрос был решён в пользу Оренбургской области.

После встречи губернатора Юрия Берга с Дмитрием Медведевым дело по передаче объекта в собственность региона активизировалось, однако встаёт вопрос как Оренбуржье осилит капитальный ремонт и реставрацию памятника, который оценивается в миллиарды рублей. Это в то время, как чиновники заявляют, что жить надо в условиях жёсткой экономии и считать каждую бюджетную копейку. А область имеет грандиозные планы — не только восстановить здание, но и создать в нём музей космонавтики.

В настоящее время на территории Оренбурга есть Музей Космоса по ул. Челюскинцев, 17. Летом 2017 года он оказался в центре скандала, когда была озвучена информация о требовании церкви выселить музей. Здание, где он расположен, до революции принадлежало РПЦ. Сейчас в нём находятся кадетский корпус, а часть здания занято духовной семинарией. Между тем, в епархии заявили, что, действительно, просьба вернуть церкви недвижимость была, но она осталась без удовлетворения, и никаких посягательств на музей нет.

Читайте также: Посягательство или смирение РПЦ: Скандал с музеем космонавтики в Оренбурге