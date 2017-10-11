Тюменская доступная среда — миллиарды на ветер?

Тюмень, , 09:45 — REGNUM В Тюмени подземные переходы оказались недоступными для инвалидов. Кнопки вызова помощи для людей с ограниченными возможностями зачастую не работают. Общественникам совместно со специалистами Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) приходится обращаться в прокуратуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После проверки доступности для маломобильных граждан переходов по улицам Пермякова и Мельникайте горадминистрация Тюмени получила представления об устранении недостатков, говорят в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

О недоступности подземных переходов общественникам сигнализировали сами инвалиды. Мужчина, перенесший инсульт, не смог подняться на лифте в подземном переходе по улице Пермякова, так как он приспособлен только для колясочников. Не смог воспользоваться лифтом здесь и инвалид-колясочник, так как подъёмник «разряжен, потому что кто-то подключил в розетку мобильный телефон». Кнопкой вызова ситуационной помощи удалось воспользоваться только с одной стороны — при спуске вниз на специальном подъёмнике. Подняться на подъёмнике на противоположную сторону улицы не удалось из-за разряженного пульта. Невозможно было поднять и по аппарелям, сооруженных под высоким углом и расстояние между ними не подходит для стандартных колясок.

Из путанных объяснений обслуживающего персонала стало ясно только то, что подъёмник «разряжен, потому что кто-то подключил в розетку мобильный телефон». Переходов, снабженных лифтами и подъемниками, в Тюмени не так уж и много, но порядка в их работе, похоже, не наблюдается.

В переходе по улице Мельникайте возле кнопки управления движением лифтовой кабины отсутствует информация о способе использования данной кнопки, отметил инженер тюменского отделения ВОИ Олег Бодриченков.

«Ручки дверей в лифтовую кабину травмоопасны — площадь захвата не достаточная для управления дверью. При начале движения одной из лифтовых кабин возникает резкий оглушительный звук-скрежет, сопровождающийся сильной вибрацией», — пояснил недочеты общественник.

По сообщению департамента имущественных отношений администрации Тюмени, с 2012 года 231 муниципальный объект оборудован средствами для беспрепятственного доступа инвалидов — сигнальными кнопками, подъёмниками и пандусами.

По данным департамента социального развития Тюменской области в 2017 году в регионе насчитывается более 100 тысяч людей с инвалидностью или 7% от общего числа населения. Из них трудоспособного возраста 32,2 тыс. человек или 31,7% от общей численности инвалидов; пенсионного возраста 63,4 тыс. человек 62,3%; детей 5,9 тысяч или 5,8%. Колясочников 4,2 тысячи человек, инвалидов по зрению 4,9 тыс. человек, по слуху 2,9 тыс. человек, 14,5 тыс. инвалидов с психическими расстройствами.

С 2011 года в Тюменской области реализуется комплексная региональная программа «Доступная среда». С 2015 по 2020 год на ее реализацию запланировано потратить без малого 2,5 млрд рублей. В регионе сформирован приоритетный перечень объектов социальной инфраструктуры, административных зданий, объектов общественного питания и торговли, насчитывающий 1012 объектов. Все они паспортизированы, осуществляется работа по их дооснащению и дооборудованию. Общая доступность наиболее востребованных инвалидами объектов в области по состоянию на январь 2017 года составляет около 59%, это 596 зданий, плановый показатель к концу 2017 года — 63,2% или 640 объектов.

Ранее депутаты гордумы Тюмени поднимали вопрос о невозможности инвалидам воспользоваться кнопками вызова, так как они зачастую не работают. Неоднократно ставили вопрос, что на формирование доступной среды тратятся миллионы рублей, а лифты не работают, пандусы не чистятся, аппарели крепятся кое-как. В горадминистрации тогда заявили, что на муниципальных объектах назначены ответственные за работу подъёмников и кнопок люди.

Такой же недоступной для инвалидов остается среда и по Тюменской области. Через прокуратуру инвалид-колясочник из тюменского Ишима добился доступа на улицу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве. Подъезд многоквартирного дома, где проживает мужчина, не был оборудован пандусом. В управляющей компании ему отказывали в установке спуска по причине отсутствия средств. Прокуратура обязала горадминистрацию Ишима изыскать средства на пандус и исполнить должные работы.

При этом отметим, что в марте глава Минтруда Максим Топилин назвал Тюменскую область в числе регионов, которые являются лидерами с точки зрения обеспечения доступности объектов для инвалидов.

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