Малазиец снял на видео «таинственное существо», выползшее из уборной

Куала-Лумпур, , 09:13 — REGNUM Житель малазийского города Алор-Сетар заснял на видео «таинственное существо», выползающее из уборной, сообщает The Daily Mail.

По словам автора видео — 25-летнего фотографа Зуль Ханифа Анипа — существо достигало двух метров в длину, имело маленькую голову и было похоже на пиявку и саламандру одновременно.

«Это было страшно. Оно вылезло из туалета. Я думаю, что существо выросло в канализации», — поделился своими эмоциями Анип.

По его мнению, существо питалось нечистотами и в какой-то момент перестало помещаться в трубе, после чего выбралось наружу. Хозяин дома поймал существо в мешок и выпустил в ближайший водоем.

Напомним, в конце августа житель Тайваня обнаружил на берегу моря необычное животное, похожее на клубок черных ниток, которое, как выяснилось позже, является водяным червем-паразитом, которого иначе называют конским волосом.

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