На Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе

Киев, , 08:54 — REGNUM С 11 октября вступает в силу закон о пенсионной реформе на Украине, опубликованный 10 октября в газете Верховной рады «Голос Украины».

Принятие нового законопроекта является одним из главных требований иностранных кредиторов к Украине, поскольку пенсионная реформа должна сократить дефицит Пенсионного фонда Украины, оцениваемый сегодня примерно на уровне 140 млрд гривен ($5,337 млрд).

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Согласно закону, с 1 октября 2017 года пенсионеры Украины получат надбавки к пенсиям в размере от 200 (437 рублей) до 1000 гривен (2,184 тыс. рублей). Одновременно с этим закон повысит страховой стаж (то есть рабочий стаж, во время которого выплачивались страховые взносы) для граждан Украины с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

После этого в течение каждого года страховой стаж будет расти — в итоге в 2028 году граждане Украины должны будут наработать 35 лет страхового стажа для выхода на пенсию.

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Если жители Украины не смогут набрать нужный стаж, у них будет возможность «докупить» стаж примерно за 17 тыс. гривен (37,134 тыс. рублей), но не более пяти лет стажа. Также реформа отменяет многие специальные пенсии, которые выплачивались госслужащим, ученым, судьям, прокурорам и другим специальностям.

Напомним, во Всемирном банке (ВБ) и Международном валютном фонде (МВФ) принятую на Украине пенсионную реформу оценили негативно, поскольку ряд требований кредиторов не был выполнен. В частности, Киев не повысил пенсионный возраст, на чем настаивал ВБ.

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