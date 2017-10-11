В Крыму началась транспортировка автодорожной арки моста

Симферополь, , 08:37 — REGNUM Сегодня, 11 октября, началась транспортировка автодорожной арки Крымского моста к фарватеру, сообщает инфоцентр «Крымский мост». В Керченском проливе на три дня ограничили судоходство, чтобы установить конструкцию.

«Плавучие опоры с автодорожной аркой ранним утром вышли из «ковша» у керченской технологической площадки и двинулись к фарватеру Керчь-Еникальского канала. Плавсистема пройдет почти 5 км по запланированному маршруту», — говорится в сообщении.

Вес автодорожной арки составляет почти 5,5 тыс. тонн, длина — 227 м, высота от нижней до самой высокой точки — 45 м. Конструкция состоит из более чем 200 элементов.

Ее перевезут на плавучей системе, состоящей из понтонов, на расстояние пять километров от технологической площадки к фарватеру. За процессом транспортировки наблюдают более ста специалистов.

Монтаж арки займет три дня. В инфоцентре отметили, что погода в Керченском проливе благоприятствует операции: наблюдается штиль.

Напомним, автомобильную арку сняли со стапелей на технологической площадке еще в сентябре и по выкаточным пирсам передвинули на 140 метров для последующей погрузки на плавучие опоры.

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