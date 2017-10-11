82% граждан не хотят уезжать из России навсегда

Москва, , 07:58 — REGNUM 73% жителей России не осуждают тех людей, которые уезжают за границу на постоянное место жительства (среди молодых — 87%). 20% опрошенных их осуждают (среди пожилых людей — 41%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

82% граждан не хотят уезжать за границу навсегда на постоянное место жительства. 14% опрошенных не против покинуть Родину.

По их мнению, за границей выше зарплаты, уровень жизни, лучше отношение к людям, условия жизни, лучше ситуация в экономике.

30% респондентов считают, что за последние 2−3 года люди стали чаще задумываться о том, чтобы уехать из России, 26% уверены, что реже.

Патриоты заявляют, что в России меняются к лучшему условия жизни, страна развивается, ситуация в стране улучшается, а за границей много проблем, трудная жизнь.

Желающие выехать за рубеж «едут за лучшей жизнью», отмечая, что в России у людей тяжелое материальное положение, в стране экономический кризис, проблемы в экономике, мало уделяется внимания людям и социальным гарантиям.

У 38% жителей России есть знакомые, навсегда уехавшие за границу. 22% говорят, что у них есть знакомые, которые собираются уехать из страны.

По мнению 32% опрошенных, в ближайшие годы число людей, уезжающих за границу на постоянное место жительства, будет увеличиваться, столько же респондентов считают, что оно будет сокращаться.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 17 сентября 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего о желании покинуть Россию заявляют 18−24-летние, высокообразованные и высокообеспеченные люди, проживающие в крупных городах. Главным мотивом людей, готовых уехать за границу на ПМЖ, является неудовлетворенность условиями жизни в РФ и желание обеспечить детям «достойное и надежное будущее».

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