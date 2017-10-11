ООН назвала страны, проводящих почти 90% смертных казней в мире

Нью-Йорк, США, , 07:47 — REGNUM Иран, Ирак, Китай и Саудовская Аравия проводят почти 90% смертных казней в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления по случаю международного дня против смертной казни в Нью-Йорке.

«На сегодняшний день лишь четыре страны проводят 87% всех зарегистрированных казней», — заявил Гутерреш.

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека уточнили, что речь идет о таких странах, как Иран, Ирак, Китай и Саудовская Аравия.

По данным организации, в 2016 году количество смертных приговоров, приведенных в исполнение, сократилось на 37% по сравнению с 2015 годом. Кроме того, в ООН обеспокоены тенденцией к пересмотру давно установленных мораториев на смертную казнь в случаях, имеющих отношение к терроризму.

В заключение Гутерреш обратился ко всем государствам, которые продолжают «эти варварские порядки», с призывом остановить казни.

«Смертной казни нет места в XXI веке», — резюмировал он.

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