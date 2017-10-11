Указ главы Чувашии меняют ради одного студента

Чебоксары, , 07:35 — REGNUM В Чувашии скорректируют документ о выделении грантов главы республики для студентов государственных профессиональных организаций. Ежегодно эту поддержку получали десять лучших студентов техникумов и училищ, которые оставались работать в образовательных учреждениях, но в этом году установленным критериям соответствует только один учащийся. Под него меняют указ главы Чувашии, корректируя число грантополучателей на этот год. Соответствующий проект представлен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В документе отмечается, что проект разработан для «упорядочивания использования средств», выделяемых на выплату грантов главы Чувашии для студентов государственных профессиональных образовательных организаций республики. Связано оно с «уменьшением потребности» в педагогических работниках.

«По статистическим данным, за 2014—2016 годы количество педагогических работников уменьшилось на 15% (с 1614 человек в 2014—2015 учебном году до 1370 человек в 2016—2017 учебном году), что привело к сокращению потребности образовательных организаций в педагогических работниках», — говорится в пояснительной записке.

По данным минобразования Чувашии, в 2015 году заявки от образовательных организаций поступили на 16 педагогических работников, в 2016 году — на 12 человек, в 2017 году — на одного человека. При этом «особенно снизилось» количество работающих мастеров производственного обучения, на должности которых трудоустраиваются грантополучатели после завершения обучения: с 379 человек в 2014—2015 учебном году до 204 человек в 2016—2017 учебном году.

Эксперты связывают это с рядом причин. В частности, не все студенты соответствуют критериям на получение грантовой поддержки (а это должны быть лучшие студенты, которые не только хорошо учатся, но и побеждают в конкурсах профмастерства). Кроме того, некоторые не хотят работать педагогами.

С учётом этого, проектом указа сохраняется численность грантополучателей — 10, но предлагается установить их число в соответствии с заявками образовательных организаций о потребности в педагогических кадрах, но не более 10 человек ежегодно. В этом году грант получит один студент.