Власти провинции Шаньдун уничтожили более 206 тонн наркотиков

Цзинань, Китай, , 05:18 — REGNUM Полиция провинции Шаньдун на востоке Китая уничтожила более 206 тонн наркотиков и сопутствующих материалов, изъятых за прошедшие четыре года, сообщает 10 октября агентство «Синьхуа».

Наркотики и сырье были уничтожены в городе Цзыбо в рамках кампании по борьбе с наркотиками, проводимой на уровне провинции, сообщает Шаньдунская полиция.

Провинция ведет активную борьбу против наркопроизводителей и наркоторговцев в течение нескольких лет. Только в 2017 году было уничтожено 27 наркопритонов изъято свыше 44 тонн наркотиков и сопутствующих материалов.

Полиция также начала выписывать денежное вознаграждение за предоставление информации о торговцах и производителях наркотиков.

Напомним, что 4 октября власти китайской провинции Шэньси задержали на железнодорожном вокзале гражданина КНР с 99 граммами метамфетамина. Он был уверен, что правоохранители будут вместе со всей страной праздновать День образования КНР и на работу не выйдут.

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