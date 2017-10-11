Шанхай увеличит протяженность путей рельсового транспорта на треть к 2020 г

Шанхай, Китай, , 05:04 — REGNUM Шанхай ускоряет темпы строительства городского рельсового транспорта, чья общая длина достигнет 800 км уже к 2020 году с текущих 617 км, сообщает 10 октября агентство «Синьхуа».

"В Шанхае насчитывается 15 рельсовых городских транзитных линий, которые в настоящий момент уже введены в эксплуатацию, еще три откроются к концу 2017 года», — заявил директор Шанхайкого муниципального комитета транспорта Се Фэн.

С 28 апреля 2017 года шесть центральных линий перешли на расширенный по времени режим работы — после полуночи по пятницам и субботам.

По словам Се, сеть общественного транспорта ежедневно переводит 18 млн пассажиров, среди которых более половины приходится на городской рельсовый транспорт.

Город также разрабатывает «зеленый» автобусный транспорт, где доля экологически более чистых автобусов достигнет 23% от общего числа в рамках реализации программы «нулевых выбросов».

Напомним, что такие крупные города Китая, как Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и прочие — постоянно испытывают нарастающие проблемы как с экологией, так и с пробками на дорогах, которые ограничивают мобильность населения, и, как следствие, экономические показатели. В связи с этим, для решения обеих проблем, власти Китая занимаются внедрением экологически чистового рельсового транспорта, в который входит метро и трамваи.

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