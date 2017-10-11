В Китае 47 тыс чиновников были наказаны за нарушение с начала 2017 года

Пекин, , 04:46 — REGNUM Высший антикоррупционный орган при Компартии Китая покарал в сентябре 6187 чиновников за нарушение партийной дисциплины, сообщает 10 октября агентство «Синьхуа».

Все эти чиновники проходили по 4506 эпизодам нарушений, сообщает Центральная Комиссия КПК по проверке дисциплины.

Назначение несанкционированных премий или бонусов стало самым распространенным нарушением сразу после получения подарков или использования рабочего транспорта в личных целях.

Всего более 47 тыс. чиновников проходило по почти 33,5 тыс. эпизодов нарушений за первые девять месяцев 2017 года, сообщает комиссия.

Напомним, что еще в конце 2012 года Компартия выпустила восемь правил экономии в целях сокращения нежелательных практик на рабочих местах, которые получили достаточно широкое распространение на тот момент. С тех пор Центральная Комиссия КПК по проверке дисциплины выступает с ежемесячными отчетами о борьбе с нарушениями на уровне правительств провинций, ЦК и правительственных служб, а также на государственных предприятиях и в центральных финансовых институтах.

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