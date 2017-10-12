«Гонка отчетов» вместо реальных перемен: заинтересуется ли Минобр школами?

Москва, , 05:59 — REGNUM Систему российского общего образования продолжает лихорадить. О том, какие опасности нависли над школами и как прекратить бессмысленную «гонку отчетов», рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

И без того сильно пострадавшую за годы реформ систему вновь пытаются поставить перед необходимостью изменений в законодательстве об образовании. Об этом вновь заявила министр образования Ольга Васильева. Постоянные структурные изменения уже стали притчей во языцех в сфере выполнения госпрограмм, ни одна из которых пока что не завершена. А желание подменить четкие критерии выполнения невнятным канцеляритом все больше напоминает попытку сделать хорошую мину при плохой игре.

Четкая экспертиза и ясная система оценок выполнения нужны как воздух, но вместо того, чтобы определиться с этим вопросом, министерство растранжиривает огромные деньги без видимого результата. Попытка выработать независимую оценку качества образования (НОКО) повлекла за собой трату сотен миллионов рублей, но никакой практической пользы не принесла. Вместо информации по состоянию школ система выдает сведения о самоотчетах муниципальных начальников. Может быть, у них даже и всё в порядке, только интересует не это.

Из доклада Васильевой 27 сентября про самарский опыт следует, именно практику этого города и его области следует распространить на всю Россию. Но если сократить все славословия в отношении эксперимента, в сухом остатке образуется попытка расслоить школы на «статусные» и «обычные», которая привела к парадоксальному результату. Статистика результативности выпускников по «статусным» школам оказалась ниже, чем в среднем по региону.

Узнайте детали: Новый эксперимент над школой в России: рубить или считать по головам?

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