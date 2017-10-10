Пойманным при обмене героина на иномарку аферистам не смягчили приговор

Барнаул, , 06:12 — REGNUM Обвинительный приговор Алтайского краевого суда в отношении людей, пытавшихся рассчитаться за две иномарки крупной партией героина, остался в силе по решению Верховного суда РФ, сообщили в региональной пресс-службе ФСБ.

«В октябре текущего года Верховный суд Российской Федерации оставил без изменений приговор Алтайского краевого суда в отношении гражданина Республики Узбекистан Мурода Курбонтурдиева, 1994 г.р., и гражданина России Рахмудина Худжумборова, 1970 г.р., по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, приговор Курбонтурдиеву и Худжумборову был вынесен 22 июня 2017 года. Махинации с машинами они пытались провернуть весной 2016 года.

Иномарки им подобрали сообщники, расчет аферисты осуществили частично деньгами, а частично — наркотическими веществами.

В ходе спецоперации злоумышленников задержали. Героин общим объемом свыше пяти килограмм был привезен в Алтайский край из Центральноазиатской республики.

Суд над Курбонтурдиевым и Худжумборовым состоялся в июне 2017 года. Согласно вердикту, их приговорили к отбыванию в исправительной колонии строгого режима на 9 и 16 лет соответственно.

Осужденные обжаловали приговор, но Верховный суд подтвердил решение предыдущей инстанции.

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