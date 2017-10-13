Горно-Алтайск, , 15:00 — REGNUM Река Катунь — одна из самых красивых рек на Алтае, которая манит всех своим бирюзовым цветом. Турист Олег Кордаков живет на Алтае уже более 20 лет и вместе с молодыми инструкторами устраивает рафтинг для всех желающих сплавиться по реке. Перед началом сплава обязательный инструктаж, жилеты, шлемы и работа веслом. На реке встречаются небольшие, а иногда и опасные пороги, после прохождения которых команда обязательно соблюдает ритуал — шлепает веслом по воде и кричит: «Катунь»!

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru