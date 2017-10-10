Пасечники. «Я живу в России»

Барнаул, , 15:00 — REGNUM Пасека Славы Медовухи находится в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь», Алтайский край. Пасечник Вячеслав Колесиков встречает посетителей вместе со всей своей большой семьей: жена, сын, дед, двоюродный брат, племянницы предлагают попробовать мед и медовуху, бегает маленький внук, а друг с дочкой зазывают песнями про Алтай под баян. Посетители надевают маски и с удовольствием слушают про жизнь пчел, а самые смелые могут даже их погладить. Для тех, кто устал от суеты шумных городов, есть специальные места, где можно спать под звуки жужжания пчел! Вячеслав Колесников рассказывает, что его дед 20 лет назад придумал вживлять лики святых в рамки, пчелы не затягивают и оставляют лики святых, не застраивают. Все остальное состоит из настоящего чистейшего меда, который они дарят в храмы и друзьям.

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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