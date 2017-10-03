В Алтайском крае главу сельсовета обвинили в растрате

Барнаул, , 05:55 — REGNUM Обвинение в растрате вверенных бюджетных денежных средств выдвинуто в отношении главы администрации Березовского сельсовета (Первомайский район, Алтайский край), 3 октября сообщила Ольга Чеснокова, старший помощник главы регионального следственного управления Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю предъявлено обвинение главе администрации Березовского сельсовета Первомайского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, чиновник допустил нарушение закона в 2015 году, пытаясь «возместить» деньги за расходы, которые якобы понесла администрация.

Уточняется, что он предоставил в бухгалтерию к авансовому отчету подложный товарный чек о приобретении щебня, и получил по нему 99 тысяч рублей. Таким образом он причинил сельсовету имущественный ущерб.

«По ходатайству следователя в связи с оказанием обвиняемым противодействия по осуществлению объективного расследования уголовного дела и нарушением меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела следствие занято сбором доказательств и выяснением всех обстоятельств дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Горно-Алтайске (Республика Алтай) осудили Людмилу Растворову, бывшую главу отдела комплексного развития сельских территорий регионального Минсельхоза РФ, за взятки на общую сумму 800 тыс. рублей.

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