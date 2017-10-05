Мараловод. «Я живу в России»

Белокуриха, Алтайский край, , 15:00 — REGNUM Николай Григорьевич радушно встречает посетителей мараловодческого хозяйства, находящегося недалеко от города Белокуриха. Он не представляет себе жизни без маралов и с любовью о них заботится, кормит. Маралы никого к себе не подпускают, кроме него. Когда приходит время среза рогов, всё полученное сырье высушивают и передают врачам для проведения пантовых ванн и изготовления лекарств.

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

Читайте ранее в этом сюжете: Кузнец Анна Билецкая. «Я живу в России»