Кузнец Анна Билецкая. «Я живу в России»

Барнаул, , 15:00 — REGNUM «Моя профессия мужская, но я стараюсь придать ей изящество, присущее русской женщине. Я рада, что владею таким трудным ремеслом. Моя кузница — это мое счастье, мой дом и моя работа».

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

Читайте ранее в этом сюжете: Кузнец Геннадий Новосёлов. «Я живу в России»