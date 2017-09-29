Лётчик-герой Михаил Бурмистров не забыт на Алтае

Барнаул, , 12:59 — REGNUM В райцентре Красногорское Алтайского края решено увековечить память одного из первых Героев Советского Союза из Алтайского края — лётчика Михаила Фёдоровича Бурмистрова. Высшую военную награду СССР в 1939 году во время конфликта с Японией на реке Халкин-Гол, сообщают «Вести».

Известно, что стела его памяти в Красногорском появится уже в начале октября 2017 года.

«На Халкин-Голе он уже участвует майором, командиром 150-го бомбардировочного полка. 22 раза водил он свой полк на боевые задания, а 25 августа 1939 года погиб в воздушном бою. За бесстрашие в этих сватках, умелое командование полком майору Бурмистрову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза», — напоминает заместитель главы администрации Красногорского района Любовь Князева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, майор Бурмистров стал одним из первых уроженцев Алтайского края, удостоенных звания Герой Советского Союза. Родился он 11 сентября 1901 года в селе Пушкино (ныне город Московской области), в семье рабочего. Работал молотобойцем в кузнице села Лебяжье Алтайского края. В июне 1919 года (в 18 лет) вступил в партизанский отряд.

В Красной Армии с января 1920 года. В качестве рядового Барнаульского полка, а затем старшины эскадрона 60-го полка 10-й кавалерийской дивизии принимал участие в боях с отрядами генерала Бакича и есаула Кайгородова. В 1922—1924 годах в должности командира взвода и эскадрона 48-го полка отдельной 6-й Алтайской кавалерийской бригады дрался с басмачами в Восточной Бухаре. С конца 20-х годов он связал свою военную биографию с ВВС. На Халхин-Голе он уже майор, командир 150-го бомбардировочного полка. Комиссар его полка совершил первый огненный таран в истории советских ВВС. 22 раза водил майор Бурмистров свой полк на боевые задания.

Трагедия произошла 25 августа 1939 года, в ходе воздушного боя: каждую секунду рискуя жизнью, он на максимальной скорости направил самолёт к линии фронта. Оказавшись на своей стороне, чтобы спасти экипаж, командир приказал всем покинуть машину. Находившийся рядом с ним штурман выполнил команду, а стрелок-радист, видимо, такой возможности уже не имел. Ярко и жестко гибель советского летчика-бомбардировщика описывает генерал-майор авиации Ворожейкин:

«Поодаль лежал наш бомбардировщик. Он произвел посадку на живот и сгорел уже после приземления. Передняя часть фюзеляжа, включая кабину экипажа, и средняя часть крыла были съедены огнем. Металл, расплавившийся от высокой температуры, лужами стек на землю. Сквозь черные от копоти, покоробившиеся от огня, ребра фюзеляжа виднелось обуглившееся тело летчика. Голова его была закинута назад, руки держали штурвал. Рядом лежал обгорелый стрелок.

Я понял, почему он здесь, а не в хвосте, возле своей турели. Видимо, он был ранен в воздухе, и после посадки сумел выбраться из кабины, чтобы помочь летчику. Вероятно, он делал это из последних сил: добрался до летчика и рухнул возле него замертво… Штурмана в самолете не было, никаких его признаков я не обнаружил. Должно быть, он выпрыгнул на парашюте… Почему летчик не выпрыгнул? Ведь он посадил самолет — значит, был жив? А обгоревший стрелок?.. Значит, раненый стрелок не в силах был воспользоваться парашютом, а летчик не мог его оставить и решил посадить самолет… но, очевидно, в последний момент сам потерял сознание».

17 ноября 1939 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза — «За бесстрашие в воздушных схватках и умелое командование полком по уничтожению живой силы, техники и укрепленийпротивника».

А самым первым из числа уроженцев Алтайского края звание Героя Советского Союза во время войны получил младший сержант Александр Матвеевич Грязнов, который начал войну командиром танка разведывательного батальона 104-й стрелковой дивизии, которая вела бои на Карельском перешейке. Находясь в боевом охранении его танк, вступил в бой с подразделением финнов. Прямым попаданием вражеский снаряд разбил гусеницу и тяжело ранил водителя танка. Враги ринулись к подбитой машине, но пулеметный огонь из танка отбросил их. Несколько раз противник предпринимал атаку, но метким и прицельным огнем Грязнов прижимал их к земле. Несколько часов вел он неравный бой, а когда закончились патроны, и танк вплотную был окружён, командир присоединил несколько гранат к бензобаку и взорвал его. Экипаж погиб унеся с собой десятки вражеских жизней. За этот геройский поступок было присвоено звание Героя посмертно (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22-го июля 1941 года).

Среди других Героев Советского Союза, чьи имена так или иначе связаны с Алтайским краем (их более 400), значатся: Петр Клементьевич Бутков, Михаил Андреевич Гринёв, Александр Павлович Рудаков, Евгений Иванович Уткин, Михаил Андреевич Шаховцев, Павел Яковлевич Гербинский, Василий Иванович Баданин, Юрий Федорович Зарудин, Дмитрий Феоктистович Дремин, Семен Захарович Сухин.

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