Директор музея истории Алтайской духовной миссии. «Я живу в России»

Бийск, Алтайский край, , 15:00 — REGNUM Павел Коваленко из коренных бийчан, его предки живут в Бийске уже более трёхсот лет, есть фамилии предков среди первых поселенцев Бийской крепости. Павел Сергеевич — основатель и директор Музея духовной миссии в Бийске

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

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