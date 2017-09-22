В Алтайском крае прокуратура сняла запрет школы на использование гаджетов

Барнаул, , 15:05 — REGNUM Прокуратура Заринска Алтайского края отменила запрет одной из школ города на использование школьниками во время перемен мобильных устройств, сообщает 22 сентября прокуратура города.

В ходе проверки прокуратура установила, что правила внутреннего распорядка школы запрещали учащимся пользоваться мобильными телефонами, пейджерами, плеерами, электронными играми, калькуляторами.

Однако Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не предусматривает ограничения на использование гаджетов в период урочной и неурочной деятельности.

Отмечается, что запрет ограничивает право родителей на общение со своими детьми. При этом в случае возникновения чрезвычайной ситуации или опасности для жизни и здоровья, школьник лишён возможности вызвать спасательные службы.

Для приведения правил внутреннего распорядка школы в соответствии действующего законодательства, прокурор города обратился в суд с заявлением об отмене запрета на пользование мобильными телефонами.

В ходе рассмотрения заявления администрация школы добровольно изменила правила распорядка и сняла запрет на использование гаджетов.