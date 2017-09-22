Врач санатория «Белокуриха». «Я живу в России»

Белокуриха, Алтайский край, , 15:00 — REGNUM В Белокуриху люди едут потому, что она уже более 130 лет славится своим основным природным фактором, это азотно-кремнистые воды с большим содержанием радона. Именно здесь, в санатории «Белокуриха», работает врач-невролог Владимир Веснер, специалист по мануальной терапии, по вертоброневрологии. Дочка Владимира пошла по стопам своих родителей и также стала врачом. И даже внучка мечтает стать стоматологом.

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

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