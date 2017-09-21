Алтайский край. «Я живу в России»

Барнаул, 21 сентября 2017, 15:00 — REGNUM Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха.
Ярки цветы и успокоительны зеленые травы и кедры.
Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай?
Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты?
Н. Рерих
Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».
Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».
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