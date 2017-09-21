Четверг, 21 Сентября 2017 года
10:52:27 МСК

Минприроды назвало города РФ с самым «грязным» воздухом

Общество

Воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха испытывает 15% городского населения страны

Минприроды назвало города РФ с самым «грязным» воздухом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экология

Москва, 21 сентября 2017, 09:28 — REGNUM  В России с 2014 по 2016 годы ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу: воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха испытывает 15% городского населения страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на госдоклад Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации».

По данным министерства, самая неблагоприятная ситуация в Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае. В этих же регионах Сибирского федерального округа наблюдается рост заболеваемости астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха, среди детей. В целом по стране за три года заболеваемость выросла среди детей в 1,7 раза. среди взрослых — в полтора раза.

В 2016 году в воздух попало на 1,1% вредных примесей больше, чем годом ранее (31 617,1 тыс. тонн). Более половины (55%) — это выбросы предприятий. Тем не менее, в 2016 году их «вклад» в загрязнение воздуха вырос незначительно (на 0,3%).

Серьезно сказался на экологии автомобильный и железнодорожный транспорт: их доля составила 2,1 и 5,7% соответственно, говорится в докладе. Самыми «грязными» городами стали Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк.

Также в первую двадцатку вошли Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов. Уточняется, что в Алтайском крае выросло поступление в атмосферу оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота. Основные источники этих загрязнений — предприятия региона, такие как «Бийскэнерго», Барнаульский филиал «Кузбассэнерго», «Алтайкокс».

В Иркутской области увеличились выбросы оксида углерода, значительное их количество приходится на «Иркутскэнерго», «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» и АНХК. В Кемеровской области выросли объемы выбросов диоксида серы. По данным Минприроды, источником выбросов стали «ЕврАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОУК «Южкузбассуголь», а также филиал «Шахта «Есаульская».

Читайте также: Южный Урал задыхается: расплата за рост промпроизводства на 3,5%?

В Роспотребнадзоре изданию уточнили, что патологии органов дыхания, связанные с загрязнением воздуха, в 2016 году наблюдались практически в половине субъектов страны. Помимо упомянутых регионов Сибирского федерального округа, в лидеры вышли Смоленская, Калужская, Самарская, Свердловская области и Удмуртия.

Наибольшие цифры по заболеваемости астмой и астматическим статусом у детей отмечены в Новосибирской (483 случая), Новгородской (377,5), Челябинской (323,2) областях, Санкт-Петербурге (289), а также в Калининградской области (283,2). У взрослых число дополнительных случаев заболевания, связанных с качеством воздуха, худшими регионами стали Иркутская, Кемеровская, Самарская области и Алтайский край.

По мнению Роспотребнадзора, причина плохого качества воздуха — это отсутствие на предприятиях высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. Также влияет на здоровье населения расположенность жилых массивов рядом с промышленными объектами.

Читайте также: Омск: «Истинный источник загрязнения известен узкому кругу лиц»

Напомним, Владимир Путин 27 декабря 2016 года на заседании Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» поставил задачу «кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу» как приоритетную в области охраны окружающей среды и здоровья населения.

Однако, в России отсутствует единая система автоматизированного мониторинга загрязнения воздуха. В настоящее время автоматические станции мониторинга имеют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Свердловская область и еще несколько городов, отдельные станции работают на территориях некоторых промышленных предприятий.

Количество таких станций значительно ниже того, что требуется для проведения полноценного мониторинга. На остальной территории страны с советского времени действует система «ручного» мониторинга загрязнений воздуха, которая не позволяет регистрировать «залповые» и кратковременные повышения концентрации опасных веществ, определять местоположение источника выбросов.

Читайте также: Потери от грязного воздуха в России превосходят потери от терроризма

Таким образом, люди проживающие в большей части населенных пунктов России лишены конституционного права на достоверную информацию о загрязнении атмосферного воздуха и возникающих при этом угрозах для жизни и здоровья. Но даже там, где существует возможность оперативного получения информации об опасном загрязнении атмосферы, пользы от этого мало, так как до конца непонятно, как должны действовать власти при возникновении угрозы здоровью населения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы крупных городов