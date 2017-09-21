Минприроды назвало города РФ с самым «грязным» воздухом

Москва, , 09:28 — REGNUM В России с 2014 по 2016 годы ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу: воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха испытывает 15% городского населения страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на госдоклад Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации».

По данным министерства, самая неблагоприятная ситуация в Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае. В этих же регионах Сибирского федерального округа наблюдается рост заболеваемости астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха, среди детей. В целом по стране за три года заболеваемость выросла среди детей в 1,7 раза. среди взрослых — в полтора раза.

В 2016 году в воздух попало на 1,1% вредных примесей больше, чем годом ранее (31 617,1 тыс. тонн). Более половины (55%) — это выбросы предприятий. Тем не менее, в 2016 году их «вклад» в загрязнение воздуха вырос незначительно (на 0,3%).

Серьезно сказался на экологии автомобильный и железнодорожный транспорт: их доля составила 2,1 и 5,7% соответственно, говорится в докладе. Самыми «грязными» городами стали Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк.

Также в первую двадцатку вошли Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов. Уточняется, что в Алтайском крае выросло поступление в атмосферу оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота. Основные источники этих загрязнений — предприятия региона, такие как «Бийскэнерго», Барнаульский филиал «Кузбассэнерго», «Алтайкокс».

В Иркутской области увеличились выбросы оксида углерода, значительное их количество приходится на «Иркутскэнерго», «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» и АНХК. В Кемеровской области выросли объемы выбросов диоксида серы. По данным Минприроды, источником выбросов стали «ЕврАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОУК «Южкузбассуголь», а также филиал «Шахта «Есаульская».

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В Роспотребнадзоре изданию уточнили, что патологии органов дыхания, связанные с загрязнением воздуха, в 2016 году наблюдались практически в половине субъектов страны. Помимо упомянутых регионов Сибирского федерального округа, в лидеры вышли Смоленская, Калужская, Самарская, Свердловская области и Удмуртия.

Наибольшие цифры по заболеваемости астмой и астматическим статусом у детей отмечены в Новосибирской (483 случая), Новгородской (377,5), Челябинской (323,2) областях, Санкт-Петербурге (289), а также в Калининградской области (283,2). У взрослых число дополнительных случаев заболевания, связанных с качеством воздуха, худшими регионами стали Иркутская, Кемеровская, Самарская области и Алтайский край.

По мнению Роспотребнадзора, причина плохого качества воздуха — это отсутствие на предприятиях высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. Также влияет на здоровье населения расположенность жилых массивов рядом с промышленными объектами.

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Напомним, Владимир Путин 27 декабря 2016 года на заседании Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» поставил задачу «кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу» как приоритетную в области охраны окружающей среды и здоровья населения.

Однако, в России отсутствует единая система автоматизированного мониторинга загрязнения воздуха. В настоящее время автоматические станции мониторинга имеют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Свердловская область и еще несколько городов, отдельные станции работают на территориях некоторых промышленных предприятий.

Количество таких станций значительно ниже того, что требуется для проведения полноценного мониторинга. На остальной территории страны с советского времени действует система «ручного» мониторинга загрязнений воздуха, которая не позволяет регистрировать «залповые» и кратковременные повышения концентрации опасных веществ, определять местоположение источника выбросов.

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Таким образом, люди проживающие в большей части населенных пунктов России лишены конституционного права на достоверную информацию о загрязнении атмосферного воздуха и возникающих при этом угрозах для жизни и здоровья. Но даже там, где существует возможность оперативного получения информации об опасном загрязнении атмосферы, пользы от этого мало, так как до конца непонятно, как должны действовать власти при возникновении угрозы здоровью населения.