В Барнауле задержан подозреваемый в ряде преступлений в отношении детей

Барнаул, , 07:51 — REGNUM Следственные органы СК РФ по Алтайскому краю расследуют ряд преступлений, совершенных 38-летним жителем Барнаула в отношении несовершеннолетних, сообщает 21 сентября пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в августе 2017 года злоумышленник оказался в лифте многоэтажного жилого дома вместе с малолетней девочкой, которой предложил совершить действия сексуального характера.

Насильственные действия в отношении малолетней мужчина не совершал, после того как последовал ее отказ, он скрылся с места преступления.

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Совместные действия следователей и полицейских позволили установить личность мужчины, покушавшегося на половую неприкосновенность несовершеннолетней. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на совершение иных действий сексуального характера, совершенного в отношении малолетних).

Следствием также установлена причастность мужчины к другому преступлению.

«Подозреваемый в кабине лифта многоквартирного жилого дома в городе Барнауле предложил трем несовершеннолетним девочкам совершить с ним иные действия сексуального характера. После того как одна из несовершеннолетних закричала, мужчина скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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