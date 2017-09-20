Жителей Алтайского края расспросят о планах стать родителями

Барнаул, , 11:37 — REGNUM Выборочный мониторинг репродуктивных планов населения стартует в Алтайском крае 21 сентября. Социологи узнают у местных жителей, состоят ли они в браке и собираются ли стать родителями, сообщает 20 сентября пресс-служба Алтайкрайстата.

Как пояснила замглавы Алтайкрайстата Ирина Супонина, интервьюеры опросят 480 семей, отобранных централизованно по методу случайной выборки. Речь идет о домохозяйствах в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Камне-на-Оби и ряде других населенных пунктов.

Социологи побеседуют с женщинами старше 18 и моложе 44 лет и мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет. Им зададут вопросы о семейном положении, наличии или отсутствии детей и о том, собираются ли они в будущем иметь ребенка. Предоставленные сведения будут защищены и конфиденциальны.

«Результаты наблюдения будут использоваться в обезличенном виде для разработки новых мер поддержки семьи, материнства и детей», — пояснила Супонина.

Опрос продлится до 5 октября. При его проведении специалисты будут пользоваться планшетными компьютерами со специальной программой.

На основе результатов опроса планируется изучить социально-демографические факторы, которые влияют на уровень рождаемости в России. Это позволит разработать новые стратегии в области народонаселения, пояснили в ведомстве.

Опрос проводится во исполнение постановления правительства России «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».

Аналогичный мониторинг пройдет во всех российских регионах. В общей сложности специалисты опросят 15 тыс. человек.