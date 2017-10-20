Владимир Югасов, , 10:07 — REGNUM

До учреждения советского государства, жизнь выучившегося на врача Семашко была жизнью революционера: Марксистские кружки, организация забастовок, аресты (в России и за границей) и ссылки, полицейский надзор. Но именно в годы революционной борьбы и были заложены идейные основы будущей Советской медицины. Доклад Семашко «о страховании рабочих» на 6-й Всероссийской конференции РСДРП, отредактированный Лениным, был принят партией и в будущем стал руководством для нового, социалистического государства.

В дни Великого Октября Семашко организовывал медицинскую помощь в восставшей Москве. С победой революции, Советская Россия получила в лице Николая Семашко, как и прочих революционеров, граждан, готовых уже не разрывать старый мир до основания, а строить свой, новый мир. К сожалению, их идеалистическое рвение столкнулось с реальностью, не понимавшей и не принимавшей революцию.

К октябрю 1917 года здравоохранение России представляло собой раздробленную систему без какого-либо единого управления. Основную роль играли общественные объединения врачей, в которых состояло более половины всех врачей России. В первые месяцы Ленином были приняты декреты «рабочей страховой программы» значительно расширявшие круг граждан, подлежащих медицинскому страхованию, причем денежные взносы за него в полном объеме возлагались на предпринимателей. Они встретили поддержку со стороны граждан, которые получили доступ к качественному медицинскому обслуживанию, но натолкнулись на тотальный бойкот со стороны врачебного сообщества в целом.

В рамках этого бойкота звучали призывы «отмежеваться от врачей, действующих в лагере насильников». Получила известность «черная доска», на которую заносились имена врачей-большевиков для предания их бойкоту и поруганию, в которую попал предшественник Семашко в деле организации Советской медицины, большевик Мицкевич. Помимо врачей из врачебных обществ, тотально стали бойкотировать работу врачи из старых дореволюционных Земских структур, по причине непринятия власти большевиков. Царила общая атмосфера не просто враждебности к идеям и декретам большевистского правительства, но и ожидания его свержения и возвращения к прежнему порядку работы.

В этих условиях создавался наркомздравоохранения, единый координирующий орган Советской медицины, возглавляемый Николаем Семашко. По мере развертывания работы наркомата, стало приходить доверие и содействие врачебного сообщества: специалисты понимали, что правительство большевиков и принимаемые им декреты носят не временный, а постоянный характер. А главное — что декреты большевистского правительства в области здравоохранения носят не популистский характер, а последовательно реализуются в жизнь.

Вслед за становлением на тот момент лучшего в мире медицинского законодательства в октябре 1917 года, с июля 1918 года Николай Семашко развернул успешную борьбу за консолидацию всего врачебного сообщества в едином государственном органе, объединявшем всё здравоохранение — также первом в мире. Все слои населения получили социальное обеспечение в области здравоохранения. Общественные организации, чье руководство не шло на контакт с наркомздравом Семашко, распускались просто из-за массового перехода врачей из этих организаций в работу наркомздрава. Независимые страховые медицинские кассы, особенно ожесточенно отстаивавшие право распоряжаться средствами рабочих самостоятельно, вскоре обнаружили, что рабочие массово стали переходить (не без помощи профсоюзов) в кассы наркомздрава. Велики были трудности в начале становления Советской государственности в области здравоохранения, но столь же велики и стремительны оказались ее достижения.

Кроме того, Николай Семашко явился инициатором Научно-исследовательского института питания, с помощью которого в Советской России была развернута методическая и исследовательская работа в области питания во всей стране. Он также инициировал создание Центральной медицинской библиотеки, был главным редактором созданной большой медицинской энциклопедии, был инициатором многих других благих начинаний в области становления Советской государственности и здравоохранения.

Память о русском революционере сохранилась ныне в городских названиях улиц и больниц. Улица Семашко есть во многих городах России — по крайней мере, из тех, до которых еще не дотянулись руки разного рода заграничных фондов, стремящихся уничтожить память о большевиках через переименования. До сих пор есть улица Семашко в Киеве, которую новые Украинские власти хотят переименовать, следуя своему курсу на декоммунизацию, стирание Советской идентичности и исторической памяти вообще. В Донецке есть проспект Семашко, инициатив его переименовать нет и не предвидится.

Пример Николая Семашко, его личность, показывает нам, что проявление гражданской добродетели — это борьба за практически понимаемые идеалы, готовность реализовывать их и созидать своими руками. Семашко являет прямую противоположность тому беспощадному бунту, примеры которого мы видим в последние десятилетия. Это выдающийся пример созидания, жизни простого врача, благодаря которому укрепили свое здоровье сотни миллионов Советских граждан.

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