От Тангейзера до Матильды: новосибирские активисты нашли повод оскорбиться

Новосибирск, , 10:18 — REGNUM Новосибирские православные активисты решили не отставать от общероссийской моды на критику фильма «Матильда», ещё только готовящегося к показу.

Сначала Новосибирская компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», которая управляет кинотеатрами «Седьмое небо», «Маяковский», «Аврора» и «Горизонт» в Новосибирске, а также кинотеатрами в Бердске, Искитиме, Бийске, Горно-Алтайске и Кемерово, получила предупреждения о возможных поджогах.

«Кинотеатры реально начнут поджигать. Провокаторы проплатят поджоги. Много средств даже не нужно — за каждый подожжённый кинотеатр многим будет достаточно и 5−10 тыс. руб. Оппозиция тратит сотни миллионов на то, чтобы начать войну, на то, чтобы расшатать народ. Но выход на экраны «Матильды» повлечёт за собой страшные, дя всей России, последствия — всего за 10 млн рублей можно сжечь все кинотеатры России», — сказано в письме с предупреждением от «Христианского государства — Святой Руси».

Несмотря на подобные угрозы или «предупреждения», как их называют авторы письма, новосибирские кинотеатры от показа фильма не отказались.

«Режиссёр — не последний, фильм прокатное удостоверение получил, мы должны будем выполнить условия проката. Пусть это будет один сеанс в день. Но закрыть уши, глаза и не показывать кино — это глупо. Мы думаем, что показать фильм людям надо», —цитируют «НГС.Новости» руководителя кинокомпании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галыма Саинова.

Тогда ратующие за отмену показа «Матильды» в Новосибирске решили обратиться к местным властям. Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей опубликовал открытое письмо, адресованное сразу трём представителям новосибирской власти: полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому и мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

«В октябре 2017 года, в канун столетия со дня трагических революционных событий 1917 года, в Российской Федерации запланирован выход в прокат фильма «Матильда», снятого режиссёром Алексеем Учителем, в том числе на средства иностранного капитала. Сам факт создания антиисторического фильма «Матильда» с участием немецкого порно актёра в роли Николая II уже дестабилизировал общественно-политическую ситуацию в стране и может стать прямой причиной фактического раскола общества», — сказано в обращении.

Противники киноленты заявляют, что «с учётом большого общественного резонанса и массовых обращений граждан в государственные органы было проведено комплексное психолого-культурологическое, юридико-лингвистическое и историческое исследование материалов фильма «Матильда». Экспертизу, по данным координационного совета, провели доктора психологических, юридических, филологических, культурологических и исторических наук с почти тридцатилетним стажем экспертной деятельности.

«Из проведённой экспертизы следует, что материалы фильма «Матильда» несут в себе сознательное оскорбление религиозных чувств верующих, провоцируют разжигание вражды и унижение достоинства по отношению к религии. В экспертизе сказано о недопустимости показа фильма, о нарушении конституционных прав граждан и нарушении законодательства России, об искажении исторической достоверности и разжигании розни на религиозной почве», — указывают авторы письма и подчёркивают, что «в целях предупреждения нарушения законодательства Российской Федерации, для предотвращения конфликтов на религиозной почве, сохранения в обществе мира и согласия, укрепления внутреннего единства российского общества, ряд субъектов Российской Федерации (Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кемеровская область, Тверская область), исполняя Указы президента РФ уже выступили с заявлением об отказе осуществлять прокат фильма «Матильда» и просят новосибирские власти также отказать в прокате фильма «Матильда» на территории региона».

В свою очередь, начальник департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в Facebook уже возмутилась попыткам каким-то образом помешать ей посмотреть фильм, разрешённый министерством культуры РФ.

«И сегодня меня крайне волнует вопрос: почему я не могу посмотреть художественный фильм, разрешённый министерством культуры РФ и профинансированный государственным Фондом кино? Я не знаю хорош он или плох. Но мнение об этом должно быть только моим после просмотра. Моя самая важная обязанность, мой долг перед детьми — защищать наши общие гражданские права. Как любой ответственный человек, я считаю самой важной ценностью страны — общие, равные права, защищённые конституцией. Именно поэтому я категорически не приемлю того, что кто-то хочет лишить меня возможности делать то, что разрешено Конституцией РФ. Я обязательно пойду на премьеру «Матильды» со своими взрослыми детьми, мужем и родителями! (…) А что есть у тех, кто так протестует против художественного фильма? Я желаю им любви и счастья. Быть может, тогда они будут направлять свою энергию в правильное и мирное русло…», — написала Терешкова.

Сегодняшнее противостояние вокруг «Матильды», критика фильма со стороны тех, кто его ещё даже и не видел и всевозможные угрозы, в том числе как способ повлиять на решение властей, очень напоминает ситуацию с показом оперы Вагнера «Тангейзер», отголоски которого до сих пор слышаться по всей стране.

В 2015 году, противостояние противников и сторонников оперы длилось год. Напомним, премьера оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке режиссера Тимофея Кулябина состоялась в Новосибирском государственном театре оперы и балета 20 декабря 2014 года. Действие классического сюжета было перенесено в современность. Но митрополит Новосибирский и Бердский Тихон посчитал постановку «нарушающей права верующих» и в феврале 2015 года обратился в прокуратуру и региональное Заксобрание. В отношении директора театра Бориса Мездрича и режиссера Кулябина были возбуждены дела об административном правонарушении по фактам «умышленного публичного осквернения религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчи или уничтожения». И с того времени город буквально охватили митинги, протестные движения, выступления сторон, вставших по разные стороны вопроса.

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Тогда же, весной 2015 года, на митинге «Защити свою веру!», организованном движением «Народный Собор», его участники потребовали отставки начальника департамента культуры мэрии города Анны Терешковой. Были в этом противостоянии и «горячие» заявления.

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Противостояние вышло далеко за пределы региона. 10 марта Мировой суд Центрального района Новосибирска прекратил дела в отношении Мездрича и Кулябина «за отсутствием состава административного правонарушения». Но на этом противостояние не закончилось. В конце марта Бориса Мездрича уволили с поста директора театра, на его место был назначен глава Михайловского театра Владимира Кехмана. Новый директор Оперного театра снял скандальную постановку с репертуара.

Такое масштабное противостояние не могло остаться без последствий, теперь «Тангейзер» служит поводом для отмены неугодных некоторым слоям населения различных постановок и концертов.

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Однако политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур считает, что ситуация вокруг показа фильма «Матильда» в Новосибирске всё же не перерастёт в такое же противостояние, как в случае с «Тангейзером»

"Думаю, что не перерастет — история с «Матильдой» имеет федеральные корни и у нас скорее отголоски, а не эпицентр», — отметил он в беседе с ИА REGNUM.

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин также уверен, что в Новосибирской области уровень противостояния будет не таким высоким, как в некоторых других городах.

«Во-первых, православные активисты Новосибирска в последнее время себя мало проявляли, что связано как с субъективными факторами (ряд из них отошли от этой деятельности, они организационно не структурированы и т. д) так и объективными. К последним бы я отнёс конструктивную и сдержанную позицию, которую после серии публичных скандалов и конфликтов этого года занимает в настоящее время руководство новосибирской РПЦ. Ему как представляется новые обострения не нужны. А немалая часть православных активистов к его позиции прислушивается. Впрочем всё может измениться. Достаточно поклонникам фильма сделать какие-либо резкие заявления или произвести действия или если хайп после премьеры фильма, намеченной на 26 октября, в других регионах будет зашкаливать, это может побудить некоторых новосибирских активистов «тряхнуть стариной» и вспомнить времена, когда Новосибирск был центром православного активизма в стране. Ну, а полностью остудить страсти может только однозначная позиция президента с осуждением экстремистских выходок и попыток введения цензуры, подкрепленная её массированным продвижением по центральным телеканалам», — считает Пучкин.

Председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» РостиславАнтонов и вовсе отмечает, что ему «не нравится термин «православные активисты».

«Я бы не стал употреблять их в одном словосочетании. Есть Православная церковь и ее позиция по отношению к данному фильму известна и официально опубликована и есть активисты. Имеют ли они право что-то потребовать? — разумеется. Могут ли они говорить от имени всех православных — не думаю. По поводу раскола в обществе я высказывался уже не раз. Каждый раз, когда задаются правильные вопросы по поводу сценария фильма, финансирования и т.п. с той стороны начинается разговор про православный ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России) и поджоги. Идёт нагнетание обстановки. Учитывая накал страстей неудивительно, что кто-то воспринял все это всерьёз. Сейчас на мой взгляд нужно немного остановиться. Необходимо, чтобы качественно сработали правоохранительные органы. С одной стороны должны быть пресечены все возможные провокации и привлечены к ответственности виновные. А с другой проведена проверка того, что из себя представляет этот фильм и были ли допущены финансовые нарушения при его съёмке», — считает Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьера картины «Матильда», повествующей о романтических отношениях цесаревича, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской, намечена на 26 октября 2017 года. Однако, ещё задолго до выхода фильма вокруг него разгорелся скандал. Инициатором выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. По мнению противников киноленты, созданный образ будущего императора является оскорбительным для верующих.

Уже в начале сентября в Москве возле офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели два автомобиля. На месте происшествия была обнаружена записка «За Матильду гореть». Также, неизвестные пытались поджечь студию режиссера в Санкт-Петербурге. В РПЦ подобные действия уже осудили.

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