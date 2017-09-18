Светлана Шаповалова, , 17:37 — REGNUM

В эти выходные Алтайский край отмечал 80-летие со дня образования региона. В Барнауле это юбилейное событие совместили с днем рождения краевой столицы. Погода не подвела. Все запланированные мероприятия, раскрывающие потенциал региона, удались на славу. В адрес его руководства поступили десятки поздравительных телеграмм.

Алтай с незапамятных времен был благодатным местом. Селиться в этих местах начали еще в эпоху палеолита, которая закончилась около 12 000 лет назад. Сенсационные археологические находки дают повод называть его колыбелью одной из ветвей человечества.

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Однако вплоть до начала 18 века на территории Алтая не было городов. И по сей день 45% населения Алтайского края живет в деревнях и селах. Древнейший алтайский город — Бийск, он совсем недавно отметил 300-летие. В 2017 году столице Алтайского края — Барнаулу — исполнилось 287 лет. Но то обстоятельство, что изрядная часть жителей Алтайского края горожанами являются лишь в первом поколении, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Мансков относит, скорее, к преимуществам.

«Это неплохо, потому что большая часть сельского населения является носителями традиционного сознания — каких-то консервативных идеалов, о которых мы во многом сегодня забыли», — полагает Сергей Мансков.

Также он подчеркнул, что Алтай — это территория, которая является местом схождения разных цивилизаций и народов.

Напомним, по итогам последней переписи населения (2012 год) этнический состав населения Алтайского края состоит из русских (92,0%), немцев (3,0%), украинцев (2,0%), казахов (0,4%), белорусов (0,3%), армян (0,3%), татар (0,3%), мордвы (0,2%), азербайджанцев (0,2%).

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Помимо этого в Алтайском крае проживают 17 национальностей, численность которых не превышает 1 тыс. человек.

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«Такого мирного перемешивания нет ни в одном другом регионе. И, наверное, это самое мирное, самое умное население, и — мне приятно об этом говорить — самая совершенная территория в плане создания цивилизации нового типа», — заявил Серей Мансков.

После таких слов как не вспомнить любимые крылатые выражения местных жителей: «Барнаул — столица мира» (один из местных литераторов даже свою книгу так назвал) и «Алтай — пуп Земли».

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Активное освоение алтайских земель началось лишь на рубеже XVII—XVIII веков. Для защиты от воинственных кочевников — джунгар были сооружены Белоярская (1717 г.) и Бикатунская (1718 г.) крепости. Петровской России требовались собственные металлы, особенно медь, для литья пушек и колоколов, чеканки монет.

Находки рудознатцев в отрогах Рудного Алтая привлекли внимание крупнейшего уральского заводчика Акинфия Демидова (так на Алтае была создана горная промышленность).

Его наследие в Барнауле пытаются сохранить посредством реализации проекта «Барнаул — горнозаводской город». На создание инженерной инфраструктуры этого барнаульского туркластера из федерального бюджета направили около 900 миллионов рублей. Также привлекли почти 2 миллиарда рублей частных инвестиций.

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Специально ко дню рождения краевой столицы состоялось открытие пешеходного участка на Мало-Тобольской улице. Старинные купеческие дома в исторической части города смотрятся теперь весьма уютно: там уложили брусчатку, установили фонари, скамейки, урны, клумбы. Отремонтировали фасады зданий, расположенных в пешеходной зоне, установили адресные аншлаги в едином стиле. Даже медведь теперь по центру Барнаула «бродит»: зверь словно сошёл с известного плаката дизайнера Александра Целовальникова и фотографа Владимира Моисеенко.

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«Барнаул возвращает себе исторический облик. У нас огромные планы, поэтому впереди много работы. Мы создаем город, в котором хочется жить», — подчеркнул на открытии пешеходной улицы глава Алтайского края Александр Карлин.

Напомним, в конце XIX века территория нынешнего Алтая входила в состав Томской губернии. Алтайская губерния с центром в Барнауле появилась только после событий 1917—1919 годов. Они привели к установлению советской власти и на Алтае. Просуществовала губерния до 1925 года. Затем еще 5 лет территория Алтая входила в Сибирский край (краевой центр — город Новосибирск), а с 1930 года и до 1937 года входила в Западно-Сибирский край (краевой центр — город Новосибирск). В 1937 году был образован Алтайский край (центр — город Барнаул).

«В разное время он участвовал в событиях мирового масштаба, здесь принимались ключевые для страны решения. Впервые в мире создавались уникальные для своего времени механизмы. В годы смертельной опасности край становился надежной опорой для многих миллионов людей, десятки заводов обрели здесь второе рождение», — говорится в очерке «Жемчужина России».

Напомним также, что алтайская земля дала миру целую плеяду ярких, незаурядных, талантливых людей. В Алтайском крае родились второй космонавт планеты Герман Титов; знаменитый инженер-конструктор Михаил Калашников; известный актер, режиссер и писатель Василий Шукшин; режиссер, лауреат шести Сталинских премий Иван Пырьев; известная актриса, обладательница знаменитого в 3,5 октавы голоса Екатерина Савинова; самый читаемый в советские годы детский писатель Лев Квин; основатель школы гематологии на Алтае Зиновий Баркаган; ученый с мировым именем в области ядерной физики Владимир Евстигнеев; выдающийся ученый в области химии, академик Геннадий Сакович; актеры, народные артисты России Валерий Золотухин и Нина Усатова; поэт Роберт Рождественский, заслуженный артист эстрады Михаил Евдокимов, писатель с мировым именем Григорий Гребенщиков, десятки других известных людей.

В последние годы в промышленности Алтайского края заметную роль играет кластерный подход. В области сельхоз‑ и энергомашиностроения, биофармацевтики развитие предприятий осуществляется посредством их объединения для реализации консолидированных кластерных проектом. Это в своем поздравлении жителям Алтайского края отметил и Президент РФ Владимир Путин.

«Вы по праву гордитесь родным краем, яркими страницами его истории, трудовыми свершениями и достижениями земляков. Отрадно, что сегодня в регионе создаются многоотраслевые промышленный и сельскохозяйственный комплексы, современная транспортная, социальная инфраструктура. Важно, чтобы при этом сохранялась уникальная природа Алтая, биоразнообразие его экосистемы, ведь заповедники и археологические памятники края, увлекательные альпинистские, лыжные, водные, охотничьи и рыболовные маршруты снискали ему славу одного из самых туристически привлекательных регионов страны. Желаю всем успехов в созидательной работе на благо России. Уверен, что общими усилиями вы обязательно добьетесь поставленных целей», — сказано в поздравительной телеграмме главы государства.

Напомним, Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на границе континентальной Азии, в 3419 км от Москвы. Территория края составляет 168 тыс. кв. км, по площади занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е место в Сибирском федеральном округе.

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