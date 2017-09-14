Из долгов – в долги: барнаулец взял кредит, чтобы оплатить счета за свет

Барнаул, , 06:02 — REGNUM Банковский кредит вынужден был взять житель столицы Алтайского края, чтобы оплатить долг за электроэнергию, 14 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM глава пресс-центраБарнаульской Горэлектросети (БГЭС) Ольга Иванкова.

«Абонент Барнаульской горэлектросети рассчитался с долгами за свет с помощью банковского кредита. Мужчина, проживающий в частном доме на пр. Свободный, три года копил долги перед энергетиками, — сообщила представитель БГЭС. — В результате сумма пени за просроченные платежи составила 31 тысячу рублей, из расчета 26% годовых».

Уточняется, что общая задолженность барнаульца перед БГЭС составила 142 тысячи рублей. Сумма накопилась за три последних года. Должник решил, что ему проще рассчитаться с банком за кредит, чем платить пеню.

Как пояснили в БГЭС, барнаулец за это время ни разу не передавал показания электросчетчика, хотя и платил при этом каждый месяц деньги за сто, а позже — и за двести киловатт-часов. Этих средств было недостаточно для оплаты счетов, потому что его ежемесячный расход электроэнергии составлял 480 кВтч.

Глава юридического отдела БГЭС Ирина Тишина пояснила, что сейчас минимальная ставка пени составляет 11% годовых, и уже после трех месяцев задолженности достигает 26% годовых

«Банки готовы кредитовать своих клиентов от 12%. Быть должником за услуги ЖКХ — дорого, — сказала юрист. — Можно сказать, что наш абонент принял экономически верное решение».

Напомним, долги жителей России за ЖКХ являются одной из острых социальных проблем.

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