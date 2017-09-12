В Алтайском крае подросток спас тонувшего пожилого мужчину

Барнаул, , 12:06 — REGNUM Девятиклассник из Алтайского края спас тонувшего пожилого мужчину. За свой поступок он представлен к награде медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

В июне в озере Бульдюк на расстоянии около 100 метров от берега начал тонуть человек. Юноша схватил резиновый надувной круг и поплыл на помощь. Когда девятиклассник доплыл до места, тонущий уже скрылся под водой. Юноша схватил мужчину на глубине около четырех метров и с помощью друга уложил его на надувной круг. Оказавшись на берегу, девятиклассник вызвал скорую помощь.

Спасенным оказался 76-летний односельчанин юноши, который заплыл на надувной лодке на середину озера, потерял равновесие и упал в воду.

В конце мая в Омске шестнадцатилетний подросток спас от гибели мужчину и двух его маленьких дочек. Во время прогулки по набережной дети поскользнулись и упали в холодную воду. Отец бросился их спасать, однако тоже оказался в воде. На помощь пришел подросток, который вытащил из реки сначала пятилетнюю девочку, а потом ее сестру с отцом.

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