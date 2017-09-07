Названы регионы России с лучшей экологической обстановкой

Москва, , 08:55 — REGNUM Тамбовская область — лучший регион России по состоянию экологии. Таковы данные Экологического рейтинга субъектов РФ», представленного общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль» по итогам лета 2017 года.

На втором месте в рейтинге самых экологически чистых регионов стоит Республика Алтай.

На третьем месте — Алтайский край.

Санкт-Петербург оказался на четвертой позиции. Северная столица впервые вошла в пятерку лидеров чистых регионов России.

Москва занимает в рейтинге лишь седьмое место. По мнению экспертов, не дают подняться столице в рейтинге — проблемы загрязнения воздуха.

За последние годы в Москве периодически наблюдается превышение в воздухе предельных норм содержания сероводорода.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в Москве было зафиксировано превышение нормы сероводорода в четыре раза.

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