Алтайских аграриев накажут за нарушение противопожарного режима

Барнаул, , 14:49 — REGNUM Правительство Алтайского края приняло беспрецедентное решение лишать субсидий из краевого бюджета сельхозпроизводителей, нарушающих противопожарный режим, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России (г. Красноярск)

«Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам Сибирский региональный центр МЧС России», говорится в сообщении.

Решительная мера в отношении нарушителей была оформлена в виде поправки к постановлению «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства». Согласно изменениям, главным условием предоставления субсидии конкретному предприятию станет отсутствие у него административной ответственности за нарушение правил особого противопожарного режима в РФ.

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Иначе говоря, если аграрии нарушат требования противопожарного режима, то на них будет налагаться не только административные взыскания, но лишение субсидий на будущий год.

Начальник сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко высоко оценил инициативу Алтайского края и указал, что глава региона реально заинтересован в эффективной работе на предупреждение происшествий.

«Хороший пример грамотного применения полномочий органов исполнительной власти в обеспечении безопасности», — подчеркнул он.

Для реализации описанных изменений уже в 2017 году ГУ МЧС России по Алтайскому краю предоставит список нарушителей в распоряжение министерства сельского хозяйства края. Сведения о них будут отражены в базе данных, которой власти региона смогут воспользоваться в 2018 году при определении аграриев, рассчитывающих на субсидию.

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