В Барнауле установили памятную доску легендарному чекисту Ивану Жолобову

Барнаул, , 12:43 — REGNUM Сегодня, 30 августа, в Барнауле состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски писателю, почетному сотруднику органов безопасности, фронтовику, командиру партизанского спецотряда «Дружба» полковнику Ивану Алексеевичу Жолобову. Эта инициатива УФСБ России по Алтайскому краю реализована честь векового юбилея органов государственной безопасности, 80-летия Алтайского края, а также юбилея самого героя — 25 июля 2017 года Ивану Алексеевичу должно было исполнится 100 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Родился он в деревне Большая Гора Сийской волости Холмогорского уезда (Архангельская область), в крестьянской семье. Закончил Сийскую начальную школу, а затем Емецкую школу крестьянской молодежи. После окончания кусов газетных работников в Архангельской совпартшколе заведовал массовым сектором Емецкой районной газеты «Штурм». В 1940 году Иван Жолобов поступает учиться в Свердловский институт журналистики имени В.В. Маяковского, но начавшаяся война сбила планы. В сентябре 1941 года его направляют в Хабаровскую спецшколу НКВД. По ее окончанию, в августе 1943 года молодой чекист назначается командиром отряда особого назначения «Дружба».

В УФСБ по Алтайскому краю располагают подлинной картой района её действий на территории оккупированной Белоруссии. В в результате агентурно-оперативной работы в тылу противника группой было взорвано 22 вражеских эшелона, выявлено 3 резидентуры, обезврежено 43 агента гестапо, свыше 600 предателей и фашистских пособников.

Осенью 1943 года оккупанты (на территории, в основном, Василевичского, Калинковичского, Лоевского и Речицкого районов) провели несколько операций, направленных на уничтожение партизан. Они назывались «Барбара», «Освещение храма», «Хубертус-1», «Хубертус-2». На некоторое время партизаны были вынуждены оставить территорию Речицкого района и отойти за Днепр или Березину. Однако спецотряд «Дружба» остался в зоне своих действий. Позднее он, выполнив все оперативно-диверсионные задания, вернулся в Москву. Во второй раз группа Северного (кличка Ивана Жолобова) была сброшена на парашютах в Лепичанскую пущу, где благодаря поддержке подполья и населения, «Дружба» выросла до размеров крупного отряда, способного выполнять сложные боевые задания.

За эти подвиги командир спецотряда «Дружба» Иван Жолобов был награжден двумя орденами «Красного Знамени», орденом «Красной звезды» и медалью «Партизану Великой Отечественной войны» первой степени.

После войны, продолжая службу в УМГБ-УМВД-УКГБ при СМ СССР, Иван Жолобов был направлен на Алтай. В 1954 году несколько месяцев занимал должность второго Секретаря Центрального райкома КПСС в Барнауле.

В 1967 году, после выхода в отставку (в звании полковника) стал заниматься журналистикой и писательским трудом. Много времени удалял военно-патриотическому воспитанию среди молодежи в воинских частях, институтах и техникумах, общеобразовательных школах. Поддерживал постоянную связь с бывшими партизанами отряда «Дружба», часто бывал на своей малой родине — в Сие.

В мирное время Иван Алексеевич успел написать три книги своей боевой деятельности: «За линией фронта тоже война», «На Немане ждут своих», «Тропы разведчиков». Осталась незаконченной книга о работе чекистов.

Умер он в 1982 году в Барнауле, за рабочим столом. В мае 1983 года его именем названа одна из улиц городского поселка Дятново в Белоруссии, а в ноябре 1984 года в селе Емецк улица Лесная стала носить имя Жолобова. И вот теперь память выдающегося чекиста увековечена в Барнауле.