Сибирские школьники разработали проекты в рамках летней школы СГК

Красногорск, , 14:29 — REGNUM В течение двух недель 85 школьников 7−11-х классов из регионов присутствия компаний СГК, СУЭК и «Еврохим» обучались принципам научного творчества по специальной программе, разработанной «Лабораторией научного творчества» (ЛАНАТ) МГУ, готовили свои проекты по выбранной дисциплине, знакомились с новым оборудованием, современными компьютерными программами и методами исследований.

Результатом труда каждого из участников лагеря стали исследовательские проекты, которые они презентовали перед жюри и другими ребятами. Как сообщает управление по связям с общественностью СГК, проекты выполнялись по таким дисциплинам как физика, химия, астрономия, конструирование, математическая физика и биотехнология. В процессе их подготовки школьники должны были использовать научный подход, поставить задачу, провести практическое исследование и сделать выводы по итогам. Приветствовались творческое отношение, изобретательность, а также презентационные навыки при представлении проекта. С детьми занимались 18 представителей Лаборатории научного творчества из числа преподавателей и студентов МГУ. В распоряжении участников Летней школы было новейшее оборудование и программное обеспечение — в ходе работы над проектами ребята использовали 3D-принтеры, лазерный и фрезерный станки с компьютерным управлением, программы SolidWorks, Stellarium и другие, научились программировать микропроцессоры Arduino и использовать их для управления разработанными самими участниками моделями. Каждый проект был оформлен в форме специального информационного стенда, большинство ребят представили презентационные материалы — наглядные результаты исследований, макеты, работающие модели.

По итогам защиты в каждой дисциплине были определены победители, подготовившие наиболее качественные, интересные и перспективные проекты. Лучшим по астрономии стал Данил Панов из Рубцовска с проектом «Открытие новой катаклизмической переменной в Стрельце», который открыл новую переменную звезду и назвал ее своим именем, он получил в награду телескоп. Данил Сивцов из Барнаула взял главный приз по математической физике за работу «Орбитальный телескоп: проектирования системы Шмидта». В дисциплине «Биотехнология» лидером стал Владислав Халеев, представлявший Красноярск, с проектом «Микробиологический анализ почв пансионата «Поляны». Фиторемедиация почв, загрязненных цинком при помощи клевера белого Trifolium Repens». За проект по конструированию «Шнекоход — машина спецместности» был отмечен Гордей Шаповалов из города Кемерово. Его земляки Емельянов Константин из Кемерова и Коробейников Петр из Киселевска спроектировали и создали тепловой двигатель, принцип работы которого основан на эффекте Кюри, за что стали лучшими в секции «Физика» и получили по планшету.

Многие участники лагеря были отмечены дипломами «За лучший проект», а также награждены призами. Большинство школьников планирует продолжить работу над проектами и представить их на различных научных конкурсах, в частности на конкурсе «Ученые будущего», партнером которого третий год подряд выступает Сибирская генерирующая компания.

«Все ребята очень талантливые, — поделился впечатлениями руководитель смены, директор Лаборатории научного творчества Сергей Сергеев. — Есть проекты, которые мы можем даже в нынешнем виде рекомендовать для участия в составе российских команд на международных конференциях. Но даже если наши участники не планируют продолжить работу над проектами, они уже получили для себя многое — это компетенции и навыки самостоятельной работы, готовность отвечать за результат своей деятельности, которые несомненно будут полезны в любом их начинании».

Кроме научно-творческой работы для участников лагеря была организованы: экскурсии в МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский планетарий, экскурсия по Москве, насыщенная спортивная программа, а также культурно-развлекательные мероприятия, в которых ребята активно участвовали и проявляли свои творческие таланты.

По итогам смены школьники получили позитивные впечатления, новые знания и готовность развивать свои таланты в дальнейшем.

«У нас были очень хорошие преподаватели, которые буквально за неделю научили нас работать в программах 3D-моделирования, работать с ручными инструментами, — рассказали Максим Молоканов из Рубцовска и Глеб Голинг из Новоалтайска, — мы очень сдружились с ребятами. Было очень мало свободного времени — мы сидели часами моделировали, много репетировали. Мы, конечно, устали, но несмотря на это, с удовольствием остались бы в Летней школе еще, потому что здесь очень интересно».

Смена летней школы стала совместным проектом Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, Сибирской генерирующей компании и Лаборатории научного творчества МГУ и проходила на территории пансионата «Поляны» управления делами президента РФ. Проживание, обучение, а также перелет участников в летнюю школу были обеспечены полностью за счет Фонда Андрея Мельниченко в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия ЕВРОХИМ, СУЭК, СГК» и фонда «СГК — Согреваем сердца».