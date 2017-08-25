На учении в Алтае отработали противодействие террористическим угрозам

Барнаул, , 08:32 — REGNUM В Павловском районе Алтайского края в период с 22 по 24 августа 2017 года состоялось плановое учение по отработке действий сил и средств оперативного штаба в случае террористических угроз, сообщили в пресс-службе группы.

Мероприятия тактико-специального учения прошли в Барнауле, Павловском районе и преимущественно в селе Павловск, а активная фаза пришлась на последний день учения.

Согласно легенде, группа неустановленных лиц, вооруженная автоматическим оружием захватила мирных жителей в селе Павловка. Прикрываясь заложниками, вооруженные преступники переместились в здание местного детского санатория «Зарница».

К месту происшествия были незамедлительно стянуты подразделения ФСБ, МВД, МЧС России. Все оперативные службы Алтайского края были переведены на усиленный режим работы.

В ходе учения оперативному штабу предстало решить задачи по блокированию захваченного объекта, эвакуации населения из зоны террористической угрозы, освобождению «заложников» и нейтрализации условных террористов. Кроме перечисленных оперативных и основных задач, перед правоохранительными органами стоял вопрос четкой отработки своих действий в условиях постоянно поступающих новых вводных.

На практике были отработаны действия специального подразделения радиационной, химической и биологической разведки, а также группы ликвидации угрозы инфекционного заражения населения.

Согласно одной из вводных, в лесу была обнаружена емкость с холерным вибрионом, оставленная «террористами». В условиях возможного заражения холерой были отработано взаимодействие группы медицинского обеспечения и группы эвакуации в условиях возможного заражения холерой.

По другой вводной условные террористы подожгли лес, в результате чего на значительной площади распространился крупный пожар. Подразделение МЧС при содействии представителей лесного хозяйства успешно локализовало и ликвидировало данный пожар.

В ходе переговоров, «мирных граждан», находившихся в заложниках у «террористов», удалось освободить. После вызволения жителей им была оказана первая медицинская и психологическая помощь.

По требованию «террористов» им был предоставлен автобус, однако выезд с территории был пресечен. Из-за отказа преступников сдаться и существующей угрозы совершения других преступлений, был произведен штурм автобуса и нейтрализация всех условных террористов.

Условия тактико-специального учения были максимально приближены к реальным. Для участия в нем были задействованы силы УФСБ России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, ГУ МВД России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России и органы местного самоуправления.

В учении участвовало более 300 человек, и было задействовано около 50 единиц техники.

Руководитель оперативного штаба в Алтайском крае по итогам проведения учения пояснил, что участники показали необходимый уровень подготовки. В ходе нарастания террористической угрозы проверена слаженность действий всех подразделений объединенной группировки оперативного штаба, их реальная техническая обеспеченность и возможность решения первоочередных задач. Цели учения достигнуты.

Оперативный штаб благодарит население за понимание необходимости проведения антитеррористического учения.

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