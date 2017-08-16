В Екатеринбурге могут открыть памятник Виктору Цою

Екатеринбург, , 19:28 — REGNUM В Екатеринбурге может появиться памятник музыканту Виктору Цою. С инициативой выступила одна из местных жительниц, а её петиция в интернете уже набрала более 200 подписей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жительница города на сайте петиций отмечает, что Екатеринбург является центром современной рок-музыки. Здесь работают более 50 профессиональных и полупрофессиональных рок-групп. Выходцами из Екатеринбурга являются такие знаменитые музыкальные коллективы, как «Агата Кристи», «Чайф», «Наутилус Помпилиус» и другие.

«Рок — это Наша музыка, она прославила Наш город и является Нашей визитной карточкой. Главная особенность свердловского рока — это своеобразие, мастерство и искренность, а это как раз те качества, которые отражают творчество Виктора Цоя», — написала гражданка в петиции.

Также она отмечает, что именно благодаря Цою рок стал восприниматься в России серьёзно. Резюмируя сказанное, горожанка приходит к выводу, что «установка памятника этому Великому поэту, актеру, певцу и композитору, будет весьма уместной именно в Нашем городе, городе Великих побед и достижений».

На момент подготовки материала за памятник Цою выступил 221 человек. Более того, в комментариях граждане призывают назвать именем Цоя и одну из улиц Екатеринбурга.

Петиция адресована администрации города и главе Екатеринбурга Евгению Ройзману. Городские власти уже заявили о том, что готовы рассмотреть вопрос об установке памятника.

Сейчас в Екатеринбурге есть стена Цоя, она находится в переходе на Плотинке. Но на неё часто посягают вандалы.

Виктор Цой был советским рок-музыкантом, художником и автором песен. Он родился 21 июня 1962 года в Ленинграде, а трагически погиб 15 августа 1990 года в Латвийской ССР. Гибель рок-музыканта потрясла его поклонников. Многие не могли поверить в случившееся, а на стенах и заборах в городах СССР появлялись надписи вроде «Виктор Цой жив», сделанные от руки.

Памятники Цою есть на месте его гибели, на Богословском кладбище, в Барнауле и в Новгородской области. Стены памяти были созданы в Екатеринбурге, Днепропетровске, Минске и Москве. В Санкт-Петербурге имеется сквер имени Цоя, а в Ноябрьске и Арзамасе в его честь названы улицы.

Примечательно, что в Петербурге (Ленинграде), где родился Виктор Цой, памятника ему нет.