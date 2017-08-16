Фонд Мельниченко и СГК откроют на Алтае центр детского научного творчества

Барнаул, , 13:11 — REGNUM Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» будет открыт в сентябре на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Проект финансируют Фонд Андрея Мельниченко и Сибирская генерирующая компания. Как сообщили в управлении по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), в центре будут проводиться углубленные занятия с учащимися 5−11 классов по физике, химии, математике и инженерно-техническому творчеству. Преподаватели АлтГТУ, лучшие учителя школ будут обучать ребят по углубленным программам математике, физике, химии, вести исследовательскую работу по различным проектам, подготовят к предметным олимпиадам, научно-техническим конкурсам и научно-практическим конференциям различного уровня. Обучение в центре будет проводиться бесплатно.

Фонд Андрея Мельниченко финансирует закупку оборудования для лабораторий и учебных аудиторий, оказывает грантовую поддержку преподавателям, исследовательским проектам, финансирует проведение конференций и летних школ, помогает школьникам, показывающим лучшие результаты, путем включения их в систему «социальных лифтов».

«Мы убеждены, хорошее образование, возможность развиваться в выбранном направлении и участвовать в престижных предметных олимпиадах и конкурсах проектов — все это должно быть доступно талантливым детям, независимо от места их проживания, — говорит Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, — На Алтае таких детей немало. Развитие их потенциала будет способствовать увеличению количества высококвалифицированных специалистов в регионе».

Сегодня в будущем Центре детского научного и инженерно-технического творчества активно ведутся ремонтные работы. Дизайн-проект помещений разработали молодые дизайнеры — выпускники АлтГТУ. В ближайшее время поступит мебель, оборудование лабораторий, необходимые расходные материалы.

Для поступления в центр, необходимо в срок до 20 августа в АлтГТУ подать все необходимые документы для зачисления (заявление о приёме, копии паспортов родителей (страницы с фото и пропиской); копия свидетельства о рождении ребенка и, при наличии, паспорта (страницы с фото и пропиской); копия страхового свидетельства ребенка, портфолио).

Формирование групп будет проходить согласно возрастным программам. Занятия начнутся с сентября. Для иногородних школьников занятия будут организованы по воскресеньям.

Справка. Благотворительный фонд Андрея Мельниченко создан 10 октября 2016 года. Учредителями Фонда являются минерально-химическая компания «ЕвроХим», Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и Сибирская генерирующая компания (СГК), главным акционером которых является Андрей Мельниченко.

Основной целью Фонда является поддержка талантливых в сфере точных и технических наук школьников в регионах присутствия ЕвроХим, СГК, СУЭК. В России задача повышения качества образования входит в число четырех приоритетных национальных проектов наряду с жильем, здравоохранением и сельским хозяйством. В последнее время все больше значения придается региональному образованию, ведь оно напрямую влияет на социально-экономическое развитие территорий и улучшение качества жизни в регионах. Именно поэтому основным направлением в работе Благотворительного фонда Андрея Мельниченко стала долгосрочная программа поддержки образования и науки.