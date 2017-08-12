Гагаузия: национальный флаг с головой волка

Комрат, Молдавия, , 01:13 — REGNUM Общественники Гагаузии предлагают, чтобы первый флаг независимой Гагаузской Республики был законодательно установлен в качестве национального символа Гагаузской автономии. Как заявил гагаузский общественный деятель Леонид Добров, эта инициатива была доведена до руководства Народного собрания (парламента) автономии три месяца назад, однако там затягивают рассмотрение этого вопроса.

«Именно благодаря этому флагу в 90-е годы нам удалось провозгласить Гагаузскую ССР в составе СССР, затем и Гагаузскую Республику, а позже удалось добиться признания Гагаузской автономии», — приводит слова Доброва комратское издание «Гагауз-инфо».

По словам Доброва, национальный флаг Гагаузии с головой волка должен вывешиваться наравне с официальным флагом на всех праздничных мероприятиях. «Нечто подобное недавно предложил и президент Игорь Додон, который высказал инициативу, чтобы флаг Степана Великого тоже был национальным», — сказал Добров. Инициатива Додона, впрочем, пока тоже осталась только на словах.

Справка ИА REGNUM :

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии и «волонтеров» из Румынии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства 4 года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».