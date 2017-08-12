Мусульманское духовенство массово покидает Болгарию

София, , 00:30 — REGNUM Представители мусульманского духовенства массово покидают Болгарию из-за нехватки денежных средств. Об этом заявил главный муфтий страны Мустафа Хаджи, передаёт «Болгарское национальное радио».

Как сообщатся, исламское духовенство в Болгарии впало в тяжёлый кризис после того, как техническое правительство под руководством Огняна Герджикова, действовавшее в начале 2017 года, отказалось продлить соглашение о сотрудничестве между болгарской Дирекцией по делам вероисповедания и турецким фондом «Дианет вакф», который финансируется государством и выплачивает имамам зарплату.

В соответствии с соглашением Главное муфтийство Болгарии получало из Турции более 75% средств, необходимых для обеспечения потребностей мусульманского вероисповедания в стране.

Теперь же, как сообщается, из-за кризиса с финансированием более 600 имамов уже пятый месяц не получают жалований. При этом Главному муфтийству необходимо выделять средства на содержание трёх средних мусульманских училищ и Высшего исламского института.

«Многие из молодых духовников уже покинули страну. Мы знаем, что в Европе они готовы заняться любой работой — в строительстве, в сельском хозяйстве, на автосервисах, лишь бы обеспечить себе средства на проживание», — сказал главный муфтий, отметив, что в других странах ЕС они зарабатывают больше, чем в Болгарии.

По словам Мустафы Хаджи, в среде мусульманского духовенства в Болгарии растёт «острое социальное напряжение», и многие готовы к тому, чтобы выйти на протесты с требованием об увеличении финансирования и возобновлении соглашения с турецким фондом.

При этом он подчеркнул, что некоторые политические силы пытаются «получить дивиденды» от сложившейся ситуации и муфтийство в настоящее время «делает всё возможное, чтобы не допустить протестов».