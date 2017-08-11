МЧС объявило экстренное предупреждение из-за тумана в Москве

Москва, , 23:58 — REGNUM В Москве ожидается ухудшение погодных условий в ночь на 12 августа из-за сильного тумана. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

«Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайший час с сохранением до утра 12 августа в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500 — 800 метров», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отмечают, что в связи с ожидаемым ухудшением видимости в ночные и утренние часы на автомагистралях возможно затруднение движения транспорта и увеличение числа ДТП.

Жителям столицы рекомендуется воздержаться от поездок по городу на личном транспорте.

Ранее, напомним, Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московской области из-за тумана.

Согласно прогнозу, днём 12 августа в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 14−16 градусов, днём — до 26 градусов.